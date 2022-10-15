卓慧思四面楚歌　英國新財相人選是一大賭注

因大規模減稅計劃而深陷政治風暴的英國首相卓慧思（Liz Truss），在持續壓力之下又做出重大政策調整，使她在黨內外的信譽再受打擊。



卓慧思10月14日在新聞發布會說，9月英國政府宣布的大規模減稅政策在規模和速度上都超出了市場預期，當前政府必須強化財政紀律以安撫市場。英國政府將採取必要措施確保中期債務下降，但公共支出增速將較之前計劃放緩。

卓慧思說，低稅收、高工資、高增長的英國經濟仍是她的施政目標，她的工作重點是保障英國經濟穩定。新任財政部長侯俊偉將在10月31日公佈中期財政計劃，並繼續推動政府此前宣布的針對家庭和企業的能源價格保護措施。

據彭博社分析，卓慧思委任侯俊偉為新財長是一大賭注。侯俊偉屬於保守黨中間偏右派，曾支持卓慧思的對手、前財長蘇納克接任首相。他也被看好是可能接替卓慧思，勝任首相職位的人選。

無論侯俊偉是否不負重託，讓英國經濟重回正軌，卓慧思實際上已交出大量權力給侯俊偉，這將使她更難保住首相職位。

侯俊偉給人的印象是處事冷靜。儘管卓慧思會向他施壓，要他按着她的經濟計劃進行，但侯俊偉應有能力安撫市場情緒。

侯俊偉曾與前首相卡梅倫和文翠珊梅共事多年，擔任過六年衞生部長和一年外交部長。卸下部長職位後，侯俊偉成為後座議員仍表現出色，自2020年起擔任議會衛生與社會關懷委員會主席，因對內閣備受詬病的新冠肺炎應對措施發出尖銳提問而贏得不少喝彩。