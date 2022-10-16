印度少女疑遭堂哥性侵成孕　商討結婚還被點火燒至重傷　警拘2人

印度北部一名15歲少女身體八成燒傷，正在醫院與死神搏鬥。外媒10月15日引述警方指，少女3個月前疑遭18歲堂哥強姦，因而懷孕，家人本來為了「家醜不出外傳」，有意安排受害少女與堂哥結婚了事，豈料堂哥還聯手母親向少女潑火水及點火。事後警方拘捕兩人。



這宗案件轟動全國，印度北方邦（Uttar Pradesh）警方10月10日拘捕涉事的18歲堂哥及其母親，兩人涉嫌犯有企圖謀殺罪。

據北方邦警方與受害者家人稱，受害少女約3個月前疑遭堂哥強姦，起初不敢告訴家人，直至母親發現她懷孕，由於兩方屬同一家族，少女母親原先還打算把女兒嫁給該名涉嫌強姦者，「她（堂哥母親）說他們會付擔墮胎費用，然後安排兩人結婚。既然我們是同一個家庭，我們就解決這個問題。」

印度社運人士指，性侵犯問題在印度農村更為嚴重，因女性沒有受到太多教育，遭受侵犯的受害人反會得到「污名」，圖為2016年一名勇敢發聲的受害人（示意圖 / Getty）

警方稱，受害少女10月6日因結婚事宜而前往堂哥家，誰知堂哥及其母親涉向少女潑火水，然後點火，警方稱行兇動機未明，尚在調查中。少女家人則大怒，要求把行兇者處死。

少女身體八成燒傷，未脫離危險期，家人指她情況嚴重，「醫生在救她，但可能沒有存活希望。」

當地社運人士稱，這宗案件突顯了國家根深蒂固的厭女和父權價值觀，並指此問題在印度農村更為嚴重，因女性沒有受到太多教育，而且遭受性侵犯反會得到「污名」，很多人只會沉默。