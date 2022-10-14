印尼131名兒童腎衰竭　疑喝受污染印度咳藥水

印尼有131名兒童疑因服用受污染的印度咳藥水而導致腎衰竭。印尼兒童保護委員會（KPAI）敦促政府停止從印度進口這款咳藥水。



印尼《時代》周刊網站（Tempo）稱，印尼兒科醫生協會較早前通報，2022年起至10月10日，印尼有至少131名5歲到十幾歲的兒童和青少年出現急性腎衰竭，病因不明。

印尼兒童保護委員會專員賈絲拉（Jasra Putra）10月13日發聲明，直指這些病例與印度咳藥水有關。「在衞生部和食品藥物管理局對這一藥物進行徹查前，我們要阻止（藥品的流通）……衞生部須採取果斷的行動。」

賈絲拉說，這款藥水至今仍可在印尼購得。他呼籲衞生部立即着手調查，並指出，如果藥物實際上是在印尼生產或在國內獲得許可，希望所有製藥企業停止生產。

印尼衞生部官員10月12日告訴英媒，首都雅加達2022年內已有超過20名兒童因急性腎衰竭死亡。當局將與世界衛生組織（WHO）調查員合作展開調查。

不過這名官員稱這些死亡病例與西非岡比亞（Gambia）近期出現的死亡病例無關。印尼食品藥物管理局（BPOM）也稱，這些受污染的咳藥水沒在印尼註冊出售。

岡比亞有69名兒童相信因服用印度製藥公司生產的咳藥水後，死於急性腎損傷。

世衛發現印度Maiden藥廠四藥物含對人體有害成分

出現問題的咳藥水是由新德里的Maiden製藥公司生產。印度衛生機構10月4次檢查Maiden公司在哈里亞納邦（Haryana）的工廠，並稱公司的「整個生產和試藥過程」存在違規行為。印度當局已於10月11日勒令製藥廠暫停一切生產活動。

世衛發現印度Maiden製藥公司生產的4種藥物所含二甘醇（Diethylene glycol）和乙二醇 （Ethylene glycol）的含量「不可接受」。這兩種物質對人體有害。

印度《經濟時報》（The Economic Times）稱，Maiden公司董事戈亞爾（Naresh Kumar Goyal）否認岡比亞兒童的死是公司生產的咳藥水所致。

世衛上周警告，Maiden公司生產的4種咳嗽和感冒藥可能導致急性腎損傷，而這些產品可能已銷往西非國家以外的地區。

本文由《聯合早報》授權轉載

