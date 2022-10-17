卓慧思執包袱在即？保守黨藥石亂投引爆政治經濟危機

英國首相卓慧思（Liz Truss）政府上台後，甫宣布「迷你預算」後觸發滙債危機，財相關浩霆（Kwasi Kwarteng），火速被「祭旗」後，難辭其咎的首相卓慧思亦面臨黨內迫宮，保守黨內部已開始就此討論，有議員指其應該為這些「基本錯誤」引咎辭職。

由迷你預算闖禍到如今財政方案「180度大轉彎」，這位上任僅1個月零10日的女首相可謂洋相盡出，一方面顯示這位「新鐵娘子」不諳經濟之餘，亦凸顯保守黨在內的英國政客只是藥石亂投，見風駛艃。儘管新財相侯俊偉（Jeremy Hunt）上任為巿場帶來「希望」，但單靠推出「唱反調」的財政方案，真能拯救水深火熱的英國經濟？



侯俊偉將於英國時間周一早上發表關於支持財政可持續性的措施，並於本月底公布中期財政計劃。侯俊偉於周日晚上與英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）及英國債務管理局（DMO）的負責人會面，並簡介了新的財政計劃。

自9月23日英國新政府公布「迷你預算」以來，觸發對英鎊資產的信心危機，滙債大跌。在未夠一個月內，卓慧思由誓不低頭，到撤銷減稅方案、怒炒關浩霆，再到新任財相侯俊偉（Jeremy Hunt）預言將在部分項目上加稅，英國滙巿債巿已如坐過「瘋狂過山車」。

📉PHEW📉

30 year gilt yields drop sharply this morning.

Will be an enormous relief in Downing st. More on @skynews soon pic.twitter.com/5Wvzvrw1u4 — Ed Conway (@EdConwaySky) October 17, 2022

新財相上任 滙債回穩

受換財相利好消息帶動，今日英國開巿後，英國國債息率明顯下跌，30年國債孳息率下跌至4.48%左右，10年國債孳息率亦回調至4.06% (截至本港時間4pm)，令唐寧街及巿場投資者暫時鬆一口氣。英鎊兌美元周一早上回升，企穩在1.125水平，但仍未遠離一兌一的平價關口。

何況，過山車還未到站。

英倫銀行周一已宣布暫停「緊急買債」操作，將以推出貸款工具取而代之，並表示無央行不可能為受債巿拖累的養老金「提供永久性支持」。基於政府的「迷你預算」，本身正推動量化緊縮、出售國債的英倫銀行被逼出手干預，自9月28日以來已買下近200億英鎊的英國國債。但周一的宣布意味央行臨時救巿措施完畢，保守黨政府以後須慎重行事，央行難以長期為政府「執手尾」。

英國「迷你預算」下養老金、房貸崩塌了？

侯俊偉以「救世主」姿態任為財相，但是否有能扭轉英國經濟頹勢。(AP)

保守黨進退兩難

事實上，侯俊偉的出現只可說是給俯衝的過山車踏下煞車鍵，但未必能真正解救已嚇破膽的車上乘客。因為，縱使迷你預算及激進減稅方案已煞停，但除非宣布大幅加稅，否則巿場混亂恐怕未能停止。

侯俊偉在周六表明，英國必須提高一些稅收並削減公共支出，以恢復市場對英國經濟的信心。有估計，英國政府須在未來數年進行大規模的緊縮開支，節省超過700億英鎊開支，恐拖累疫後經濟復甦，明年衰退情況更為嚴重；另一邊廂，由於英國通脹未見明顯回落，央行預料繼續加息也事在必行，借貸成本增加亦對於英國整體經濟及房地產都構成壓力。

侯俊偉是否有力扭轉乾坤，自然是有待觀望。不過，政治的不肯定性相信會是這周更大的焦點。上任未夠兩月的卓慧思，似乎難逃成為英國「最短命首相」的命運。

卓慧思政府一連串的推完又撤的經濟方案，經歷了令人難堪的「180度大轉彎」，有保守黨議員直指讓卓慧思繼續留任是「荒唐的」。英國《衛報》報道，15至20名內閣大臣及高級議預計將於17日參加由前財相辛偉誠（Rishi Sunak）支持者召集的晚宴。連新上任的侯俊偉並沒對卓慧思保留顏面，直指她與關浩霆的「迷你預算」犯錯，這某程度上形同宣告在未來的財政規劃上將「架空」卓慧思。

英國保守黨如在三個月內再換相，恐怕亦自損民望。（AP）

仍可「存活」數周?

可是，對於保守黨而言，對卓慧思逼不逼宮也是兩難。在半年內兩度換揆的出醜程度，不遜於卓慧思的財政方案。根據，YouGov近日公布的民調，保守黨的支持率已跌至22%，在野工黨支持率達52%，卓慧思的個人支持率跌穿20%，比前任約翰遜的最低支持率更低。觀察家報的民調顯示，不認同卓慧思工作表現的有64%，認同的僅16%。

大難當前，更顯得保守黨政客的見風駛艃。在卓慧思競選黨魁時，大幅減稅已列明在其政綱之上。然而，保守黨人當日票選卓慧思，她以輕鬆姿態壓過有財相經驗的辛偉誠，等同背書一份空洞無物、釀成大亂的財政方案，當「迷你預算」闖禍後把責任歸咎於關浩霆一人，又是否說得過去？

反正現在對於保守黨而言，卓慧思「執包袱」是時間問題。英媒引述一位資深保守黨官員表示，由於缺乏明顯的繼任者，卓慧思仍可能會「存活」數週。「我給她的時間比大多數人都長，因為沒有其他可行的選擇」他說。另一位白廳高級官員表示，卓慧思在唐寧街只剩下兩周時間：「這將使領導競爭者有時間理清頭緒，弄清楚如何在不造成太大干擾的情況下將她退下來。」