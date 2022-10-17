卓慧思面對緊急質詢「不見人」　下院領袖堅稱：她沒有躲在枱底

英國工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）在國會提出要對首相卓慧思（Liz Truss）緊急質詢，問她會否「就當前經濟形勢下就更換財政大臣」一事作出聲明。不過她沒出現，由下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt）代為回應。



在英國國會，如議員認為有特別重要而緊急的事務需立刻得到大臣答覆，可要求進行緊急質詢（Urgent Question）。

卓慧思被指避開緊急質詢，遭議員揶揄取笑。

莫佩琳稱希望緊急質詢結束。在她面對議員的質詢時，她堅稱卓慧思沒有躲在桌子下，而保守黨也沒發生「政變」。

反對派認為卓慧思沒出現，表明她很軟弱，不願意為自己的經濟策略的垃圾辯護。

莫佩琳稱首相已做了非常艱難的決策，以及財相侯俊偉（Jeremy Hunt）應被給予機會，向國會進行解釋。

圖為英國原財相關浩霆（不在圖中）辭職後，獲委任為新任財相的侯俊偉2022年10月14日離開家門。（AP）

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侯俊偉10月17日宣布政府將取消「迷你預算」中宣布的「幾乎所有」稅收措施後，他的緊急聲明內容完整版本擬在香港時間晚上10時30分公布，但時間似乎因為緊急質詢而受到影響。

侯俊偉此舉，被指等於差不多完全推翻卓慧思9月下旬提出的「迷你預算」。

英國財政大臣於2022年10月15日在英國倫敦BBC廣播大樓外接受電視採訪。在首相卓慧思（Liz Truss）解僱原財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）後，曾任外相及衞生大臣的侯俊偉（Jeremy Hunt）被任命為財政大臣。（Getty）

侯俊偉同日較早時發布的聲明重點：

他較早時在以錄影形式發布「緊急聲明」稱入息率的基本稅率將無限期保持在20%，而不是在2023年4月降至19%。這推翻了前財政大臣辛偉誠主導，在2023年4月開始下調入息稅基本稅率的承諾。

侯俊偉稱，借錢來支持減稅是不對的。他說，在經濟環境允許下調之前，稅率將無限期地保持在20%。

他說，政府還將檢視如何協助家庭住戶及企業應付能源費。他稱，能源支持計劃的實施時間將由2年縮短至2023年4月，屆時將評估是否需延期，以及尋找其他方法幫助弱勢家庭。這樣英國可此降低此舉在政府構成的成本。

侯俊偉說沒有政府可控制市場，但它可就公共財政給予確定性。

他說，其所宣布的計劃將避免在9月31日公布完整的財政計劃之前出現不確定性。

他補充說，這將帶來信心和穩定性。

他稱發布其他措施包括，不再下調股息稅、不再推進非英國人遊客的購物免增值稅計劃，不再凍結酒稅。

原本方案中建議物業價值首25萬鎊不徵印花稅，以及原建議撤回1.25%的增幅，都予保留。

他稱會推進「投資區」的建設，確保經濟穩定和公共財政穩定。

他說包括調整企業稅在內的新措施，將爲英國籌集320億英鎊。他說，鑑於未來還將面臨更多困難，各部門將需找更多開源節流的方法。

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英國新財相侯俊偉10月14日離開首相府。（AP）

財政部17日較早時公布他會發布「緊急聲明」時說，侯俊偉將公布一套更全面的中期財政計劃，獨立預算責任辦公室（OBR）的預測也會一併公布。

英國首相卓慧思（Liz Truss，又譯作特拉斯）9月23日推出引發巨大爭議的大規模減稅計劃，英國股債匯備受衝擊，英國央行被迫入市購入國債以穩定市場。

卓慧思在莫大市場、政治與輿論壓力下，放棄有關計劃，還開除原任財長的關浩霆。

英國首相卓慧思2022年10月14日在首相府簡報室出席新聞發布會，就迷你預算部份引的混亂發表講話，以及介紹新上任的財相侯俊偉。他將發布英國的中期財政報告。（AP）

首相「解畫」 政策急轉彎

新華社15日稱，繼10月3日放棄取消最高所得稅稅率計劃之後，英國政府14日在持續壓力之下又做出重大政策調整。卓慧思當天宣布，將保留上屆政府宣布的公司稅上調計劃，此舉每年將為政府帶來180億英鎊收入。

她14日出席新聞發布會時表示，9月英國政府宣布的大規模減稅政策在規模和速度上都超出了市場預期，當前政府必須強化財政紀律以安撫市場。英國政府將採取必要措施確保中期債務下降，但公共支出增速將較此前計劃放緩。

她說，低稅收、高工資、高增長的英國經濟仍是她的施政目標，她的工作重點是保障英國經濟穩定。新任財政大臣侯俊偉本月底公布中期財政計劃，並繼續推動政府此前宣布的針對家庭和企業的能源價格保護措施。

英國經濟：2022年9月29日，位於倫敦西敏寺附近的一個紀念品攤檔。（AP）

英國動盪的半個月

英國政府2021年初宣布，從2023年4月起，利潤豐厚的大企業稅率將從19%提高到25%，這是英國自1974年以來首次提高公司稅。卓慧思政府9月宣布大規模減稅措施，包括取消公司稅上調計劃以鼓勵投資。

英國大規模減稅政策引發金融市場震盪，英鎊對美元匯率一度創下歷史新低。面對劇烈的市場波動和外界質疑，英國財政部10月3日宣布，放棄此前提出的取消45%最高所得稅稅率的計劃。10日，財政部又宣布，將中期財政計劃等資訊的公布日期從11月23日提前到10月31日。

為穩定債市，英國央行9月28日宣布即日起至10月14日臨時購買長期英國政府債券。10日，英國央行宣布提高每日購債規模上限。11日，英國央行再次升級措施，將與通脹挂鉤的國債納入購債計劃。不過，外界擔憂，14日央行干預措施結束後債市混亂局面將繼續。