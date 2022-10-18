美國女老師被指擬定殺人名單 小五生驚見「自己名字」入榜急報案
撰文：ETtoday
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美國印第安那州25歲女老師安潔莉卡（Angelica Carraquillo-Torres）竟然製作一份殺人名單，名單上還出現許多同事甚至學生的名字，一名小五學生發現自己竟然也被列在名單上，嚇得向學校申訴。
東芝加哥（East Chicago）聖斯坦尼斯勞斯小學（St. Stanislaus School）小五女學生波西亞（Portia Jones）10月12日向學校表示，女老師安潔莉卡告訴她，想殺死朋友、同事和一半家人，「她說她有一份殺人名單，她想掐死我們，想要自殺，我們真的很害怕，她還要我們不要擔心，因為我們的名字在名單最下面」。
校長福伊（Angelica Foy）接獲消息後立即找安潔莉卡會談，沒想到安潔莉卡坦承她真的有一份殺人名單，還有將至少一名學生的名字列在上面，讓福伊立即報案，並決定將這名老師暫時停職。
警方表示，他們接獲報案後，已於10月13日上午11時15分左右，在安潔莉卡位於格里菲斯（Griffith）家中將人逮捕，案件正在調查中。事件傳出後引發家長與學生恐慌，還有家長氣憤表示，「校方當時不應該讓女老師回家，警察應該立刻就把她逮捕」。
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