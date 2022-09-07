美國幼稚園陽光女老師晨跑失蹤　3天後已成腐屍　驚人身份同曝光

美國田納西州1名女子伊麗莎（Eliza Fletcher）除了是1間幼稚園的老師外，還是知名億萬富翁的孫女，然而就在本月2日外出晨跑後，卻被人強行拉進黑色休旅車，隨即人間蒸發。



警方獲報展開調查後，終於在5日於曼菲斯（Memphis）尋獲伊麗莎，然而她卻已淪為腐屍，被人棄置在無人公寓後方的草叢堆。

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綜合外媒報導，伊麗莎在2日一大早外出晨跑後離奇失蹤，警方獲報調閱監視器畫面後發現，她被陌生男子拉進了黑色休旅車。

警方為此展開大範圍搜索後，終於在距離伊麗莎住家西南方3英里（約為4.8公里）的公寓附近，發現了詭異的胎痕，且還傳出腐爛惡臭。警方循線繞至公寓後方後，果然看見1名女子陳屍於此，且旁邊的垃圾袋內還裝有伊麗莎被綁架前穿著的運動短褲。

當地檢警在持續追查後，認為嫌犯應是38歲的男子阿布斯頓（Cleotha Abston），且他已經在3日時落網，目前也被指控犯下一級謀殺罪與綁架罪。謝爾比郡（Shelby County）檢察官馬爾羅伊（Steve Mulroy）指出，阿布斯頓其實早在20多年前就曾因犯下綁架案入獄。

報導指出，伊麗莎的祖父喬瑟夫．歐吉爾三世（Joseph Orgill III）是美國最大五金建材公司歐吉爾（Orgill）的共同經營者，今年34歲的她與丈夫結婚8年、育有2子。警方表示，雖目前認為阿布斯頓是「隨機犯案」，但仍會繼續調查，藉此釐清全案真相。

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