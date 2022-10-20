二十大｜民調：美國逾80%受訪者憂台海緊張

中國共產黨第20次全國代表大會之際，一項在10月19日公布的民意調查顯示，美國有82%受訪者擔憂台灣海峽緊張局勢。



根據美國皮尤研究中心（Pew Research Center），82%受訪者覺得兩岸緊張局勢對美國而言是嚴重問題，其中認為非常嚴重的有43%，有些嚴重的則為39%。和3月相比，認為非常嚴重的受訪人數比例增8個百分點。

美國會眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台引發中國強烈抨擊與軍事演習，除了引來美國民眾對台海緊張局勢的擔憂外，民調顯示，擔憂中國軍力的比例也較3月高出7個百分點。

佩洛西訪台：圖為2022年8月2日，在美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）下榻的酒店門外，支持者拉起橫額。她在晚上2日晚10時43分在台北松山機場落機展開訪問行程。（AP）

民調顯示，71%受訪民眾認為，中國國家主席習近平連任對美國而言是嚴重問題，87%受訪者認為中俄夥伴關係對美國而言是嚴重問題，86%人擔憂中國軍力，80%人關切中國人權政策，憂心美中經濟競爭的人和台海緊張局勢的人都有82%。

當被問及即使可能損害與中國的雙邊關係、美國高級別政治人物是否應持續訪台時，有54%受訪民眾表示應該，38%受訪者認為美國應優先考慮與中國的關係，而不是派政治人物訪台。

調查也顯示，美國民眾對未來美方人士赴台外交旅行的看法沒有明顯的黨派分歧，共和黨與民主黨都有56%受訪者認為美國高級別官員應持續訪台。