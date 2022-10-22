二十大外交記者會　印媒關注習近平G20行程　日媒重提台海軍演

二十大第四場記者招待會10月20日舉行，中央對外聯絡部副部長沈蓓莉，中國外交部黨委委員、副部長馬朝旭圍繞「習近平外交思想指引中國特色大國外交開拓前行」主題與記者交流。一些外國媒體之後進行報道及評論。



英國路透社

它20日進行報道時以《中國捍衛習近平外交政策的鬥爭精神》為題，將中國數名駐英外交人員與港人示威者在中國駐曼徹斯特總領事館外發生衝突一事與記者會相提並論，指中國20日為其在採取更強硬外交政策進行辯護。

外交部副部長馬朝旭。(直播截圖)

印度教徒報

20日報道記者會時亦以《中國捍衛習近平外交政策的鬥爭精神》為題，指馬朝旭特別提到中國與美國、俄羅斯及歐盟的關係，並且不點名批評美國。

馬朝旭在記者會上稱：「（有些勢力）抱着冷戰思維零和搏弈不放，熱衷於拼湊小圈子打新冷戰以意識形態畫線挑動陣營對抗，大搞霸權霸道霸凌，這是對世界秩序的最大威脅。」

報道也提及，習近平預計11月前往印尼出席二十國集團（G20）峰會，印度總理莫迪（Narendra Modi）都會出席。該報稱馬朝旭並未確認習近平會否成行。

馬朝旭在記者會回應稱，中方領導人與會與否將適時公布。

該報也提及，中國J-20隱形戰鬥機正活躍於解放軍全部五個戰區，特別指明包括與印度相鄰的西部戰區。

圖為《印度教徒報》網站截圖。

日本共同網

共同網英文版以「北京視使9國擺脫台灣為外交勝利」為題報道記者會。

二十大外交記者會上馬朝旭提到，這十年國家主權安全發展利益得到有力的維護。面對外部遏制打壓和無理干涉，開展了針鋒相對、堅定有力的鬥爭，連續拿下台灣當局9個所謂「邦交國」。

共同網報道中也提及中國在美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作裴洛西、波洛西及佩羅西）8月訪台後舉行大規模軍事演習，導致兩岸緊張局勢升溫。