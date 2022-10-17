港人於中國駐曼徹斯特總領事館抗議　發生肢體衝突

英媒稱，一班居英港人10月16日前往中國駐曼徹斯特總領事館外抗議，期間有人從領館內走出來並與示威者發生肢體衝突。警方已此就此展開調查。



中國共產黨第20次全國代表大會10月16日召開之際，英國廣播公司（BBC）報道，多名港人到中國駐曼徹斯特總領事館外聚集，其中一人在與領館人員衝突期間被拖至領館範圍毆打。

報道指，集會原本和平進行，數人從領館內走出來破壞寫有標語的文宣並帶走貼有中國國家主席習近平肖像的紙牌，示威者追上前阻止期間雙方發生衝突，有人被遭拖入領事館範圍內毆打，之後獲到場制止事態過程的警員救出。

英國《快報》訪問聲稱被打的示威者Bob。Bob表示，當時有數人從領事館出來並破壞示威者的道具，「當我們嘗試阻止他們，我被拖到裏面並被攻擊。有些警官把我拖出來。」

根據Google地圖的街景圖像及BBC發布的影片，涉事地點為中國駐曼徹斯特總領事館一道大閘附近，衝突期間受害人被帶至閘內位置，之後警員把他拉回出閘外。

領館接受BBC中文採訪時稱，他們對「一小撮『港獨』分子未經批准」在領館外聚集並懸掛「侮辱中國國家元首的畫像」表示「強烈憤慨和堅決反對」，並要求英方「確保我領事機構和人員的安全與尊嚴」。