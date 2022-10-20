英國首相下台　誰對黨魁大位磨拳擦掌？博彩公司看好他

英國廣播公司（BBC）稱英國財政大臣侯俊偉親自證實，他不會成為下一任保守黨領袖和英國首相。首相卓慧思（Liz Truss）在當地時間10月12日下午宣布辭去首相職位，但會繼續擔任看守首相，直至保守黨新黨魁選出為止。



圖為2022年7月21日，保守黨黨魁候選人辛偉誠抵達倫敦市中心威斯敏斯特，參加與保守黨議員協會舉行的集會活動。（AP）

根據英國博彩公司Sky Bet的賭盤，英國前財相辛偉誠（Rishi Sunak）看來是下一任保守黨黨魁熱門人選，賠率是一賠二。根據Odds Checker網站，他拜相的賠率在一眾博彩公司中，平均是8賠13。

辛偉誠是卓慧思在上一次黨魁選舉中的競爭對手，他曾警告她說，她的減稅計劃將使經濟成為自由落體，指責她承諾減稅時卻有沒有資金支持公共開支是「童話經濟學」。

自從卓慧思9月23日公布「迷你預算」出事後，辛偉誠的支持者認為他已得到平反。有，支持他的黨友向《電訊報》說，「他所說的一切都已經實現了。」

辛偉誠在保守黨黨內投票都勝出，但當時人們對他能否團結該黨保有疑問，畢竟他是帶頭「跳船」導致上任首相約翰遜必須下台的人之一。

圖為英國國會提供的合成照片，可見上排右起的是卓慧思、下議院外交事務委員會主席董勤達、前平等事務國務大臣巴德諾赫，下排左起是前內政大臣柏斐文、前財政部長辛偉誠、前國防大臣莫佩琳。（AP）

．前防相、下議院領袖莫佩琳

前國防大臣莫佩琳（Penny Mordaunt）在今夏保守黨黨魁選舉中，最終以得票排名第三落敗。最終她選擇對卓慧思表示支持。

英國下議院議員布倫特（Crispin Blunt）向其他黨員發送的WhatsApp訊息在14日流出，內容就是叫辛偉誠與莫佩琳「站出來」，挑戰卓慧思的相位。

莫佩琳最近一次有所表現，是10月17日英國工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）在國會提出要對卓慧思）緊急質詢，問她會否「就當前經濟形勢下就更換財政大臣」一事作出聲明。不過她沒出現，由莫佩琳回應。

莫佩琳在緊急質詢環節，面對多名工黨議員窮追猛打，表現見招拆招。她堅稱卓慧思沒有躲在桌子下，而保守黨也沒發生「政變」。

根據Odds Checker網站，她拜相的賠率平均是2賠9。

侯俊偉2019年時曾競逐英國首相職位。圖為侯俊偉（左）於2019年7月23日女皇伊利莎白二世中心宣布選舉結果時與該屆當選人約翰遜的合影。（Getty）

．前首相約翰遜

約翰遜（Boris Johnson）在爆出「牆紙門」、違反防疫規則及「派對門」等醜聞後，2022年7月遭逼宮下台，但英媒認為他也是接任卓慧思的人選之一。

他9月初卸任時發表的演說，也暗示自己仍可能回歸、返回政壇前線，他當時把自己比喻為公元前5世紀羅馬元老辛辛納圖斯（Lucius Quinctius Cincinnatus），辛辛納圖斯便是曾二度執政的人物。

英國天空新聞說，已有保守黨議員公開建議該黨要求他「回朝」。英國前文化大臣多麗斯（Nadine Dorries）是其中之一。

多麗斯稱，黨內沒有可以團結全黨的人選，沒有人獲得足夠的支持。她說，保守黨在下議院有80席的優勢，便是他獲得黨員及公眾授權的證明。

外界暫時未知約翰遜是否真的有興趣「回鑊」首相。

根據Odds Checker網站，他再任首相的賠率平均是1賠14。

華禮仕：圖為2022年2月15日，英國國防大臣華禮仕抵達倫敦唐寧街。（AP）

・現任國防大臣華禮仕

今年的保守黨黨魁選舉中，華禮仕（Ben Wallace）曾被視為熱門人選之一，如今也被視為可能團結保守黨的人選。

英媒指，這位防相與前軍人因在英國支持烏克蘭方面發揮的作用而廣受尊重。國防大臣一職是華禮仕入閣後唯一做過以及正在做的工作，他自2019年起上任。

他在上一輪保守黨黨魁選舉中一直保持中立，到最後才表態支持卓慧思。

英國天空新聞稱，有聲音質疑他是不是真的想當黨魁，因他在上一次選舉中稱經「謹慎考慮、跟同事家人討論後」，宣布放棄參選。

有同僚稱他這樣是在玩「猜謎遊戲」，他18日接受《泰晤士報》訪問時說，他想留在現有崗位。他說公眾想要穩定和安全，而倘政府無法履職，「他們（選民）會將我們變成反對派。」

當他被問及是否想拿到首相府的鑰匙，他明確地說：「我想待在國防大臣這個位置直至我做完。我愛這份工作，以及我們還有更多事要做。我想首相（指卓慧思）去做首相，而我想做這份工作。」

圖為英國首相卓慧思2022年10月20日在首相府門外宣布辭職。（AP）

英國首相卓慧思10月20日與「1922 委員會」主席（1922 Committee）主席布雷迪（Graham Brady）在首相府會面，之後她在首相府門外發表簡短講話，宣布辭職，結束其短短45天任期。

她說，她上任時的願景是「有一個低稅收、高增長，可以利用英國脫歐的自由」。卓慧思說，自己無法完成她當選時的任務。

對上一位名副其實的「短命首相」是坎寧（George Canning），他1827年8月8日因肺結核去世，在任僅119天。卓慧思的閃辭打破這個紀錄。

英國300多年來一直由首相領導國家，有55人享有過這頭銜。惟僅在過去的12年，英國就有4位首相。