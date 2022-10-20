英國首相下台 誰對黨魁大位磨拳擦掌？博彩公司看好他
英國廣播公司（BBC）稱英國財政大臣侯俊偉親自證實，他不會成為下一任保守黨領袖和英國首相。首相卓慧思（Liz Truss）在當地時間10月12日下午宣布辭去首相職位，但會繼續擔任看守首相，直至保守黨新黨魁選出為止。
根據英國博彩公司Sky Bet的賭盤，英國前財相辛偉誠（Rishi Sunak）看來是下一任保守黨黨魁熱門人選，賠率是一賠二。根據Odds Checker網站，他拜相的賠率在一眾博彩公司中，平均是8賠13。
辛偉誠是卓慧思在上一次黨魁選舉中的競爭對手，他曾警告她說，她的減稅計劃將使經濟成為自由落體，指責她承諾減稅時卻有沒有資金支持公共開支是「童話經濟學」。
自從卓慧思9月23日公布「迷你預算」出事後，辛偉誠的支持者認為他已得到平反。有，支持他的黨友向《電訊報》說，「他所說的一切都已經實現了。」
辛偉誠在保守黨黨內投票都勝出，但當時人們對他能否團結該黨保有疑問，畢竟他是帶頭「跳船」導致上任首相約翰遜必須下台的人之一。
．前防相、下議院領袖莫佩琳
前國防大臣莫佩琳（Penny Mordaunt）在今夏保守黨黨魁選舉中，最終以得票排名第三落敗。最終她選擇對卓慧思表示支持。
英國下議院議員布倫特（Crispin Blunt）向其他黨員發送的WhatsApp訊息在14日流出，內容就是叫辛偉誠與莫佩琳「站出來」，挑戰卓慧思的相位。
莫佩琳最近一次有所表現，是10月17日英國工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）在國會提出要對卓慧思）緊急質詢，問她會否「就當前經濟形勢下就更換財政大臣」一事作出聲明。不過她沒出現，由莫佩琳回應。
莫佩琳在緊急質詢環節，面對多名工黨議員窮追猛打，表現見招拆招。她堅稱卓慧思沒有躲在桌子下，而保守黨也沒發生「政變」。
根據Odds Checker網站，她拜相的賠率平均是2賠9。
．前首相約翰遜
約翰遜（Boris Johnson）在爆出「牆紙門」、違反防疫規則及「派對門」等醜聞後，2022年7月遭逼宮下台，但英媒認為他也是接任卓慧思的人選之一。
他9月初卸任時發表的演說，也暗示自己仍可能回歸、返回政壇前線，他當時把自己比喻為公元前5世紀羅馬元老辛辛納圖斯（Lucius Quinctius Cincinnatus），辛辛納圖斯便是曾二度執政的人物。
英國天空新聞說，已有保守黨議員公開建議該黨要求他「回朝」。英國前文化大臣多麗斯（Nadine Dorries）是其中之一。
多麗斯稱，黨內沒有可以團結全黨的人選，沒有人獲得足夠的支持。她說，保守黨在下議院有80席的優勢，便是他獲得黨員及公眾授權的證明。
外界暫時未知約翰遜是否真的有興趣「回鑊」首相。
根據Odds Checker網站，他再任首相的賠率平均是1賠14。
・現任國防大臣華禮仕
今年的保守黨黨魁選舉中，華禮仕（Ben Wallace）曾被視為熱門人選之一，如今也被視為可能團結保守黨的人選。
英媒指，這位防相與前軍人因在英國支持烏克蘭方面發揮的作用而廣受尊重。國防大臣一職是華禮仕入閣後唯一做過以及正在做的工作，他自2019年起上任。
他在上一輪保守黨黨魁選舉中一直保持中立，到最後才表態支持卓慧思。
英國天空新聞稱，有聲音質疑他是不是真的想當黨魁，因他在上一次選舉中稱經「謹慎考慮、跟同事家人討論後」，宣布放棄參選。
有同僚稱他這樣是在玩「猜謎遊戲」，他18日接受《泰晤士報》訪問時說，他想留在現有崗位。他說公眾想要穩定和安全，而倘政府無法履職，「他們（選民）會將我們變成反對派。」
當他被問及是否想拿到首相府的鑰匙，他明確地說：「我想待在國防大臣這個位置直至我做完。我愛這份工作，以及我們還有更多事要做。我想首相（指卓慧思）去做首相，而我想做這份工作。」
英國首相卓慧思10月20日與「1922 委員會」主席（1922 Committee）主席布雷迪（Graham Brady）在首相府會面，之後她在首相府門外發表簡短講話，宣布辭職，結束其短短45天任期。
她說，她上任時的願景是「有一個低稅收、高增長，可以利用英國脫歐的自由」。卓慧思說，自己無法完成她當選時的任務。
對上一位名副其實的「短命首相」是坎寧（George Canning），他1827年8月8日因肺結核去世，在任僅119天。卓慧思的閃辭打破這個紀錄。
英國300多年來一直由首相領導國家，有55人享有過這頭銜。惟僅在過去的12年，英國就有4位首相。
英國首相卓慧思下台，誰可能成為新英揆？
英國前財相辛偉誠、前防相、下議院領袖莫佩琳、現任國防大臣華禮仕，甚至前首相約翰遜都被指是熱門人選。
為什麼連約翰遜都被指有望「回朝」？
英國前文化大臣多麗斯（Nadine Dorries）是其中一位公開建議保守黨要求他「回朝」的議員之一。她黨內沒有可團結全黨的人選，沒人獲得足夠的支持。她說，保守黨在下議院有80席的優勢，便是他獲得黨員及公眾授權的證明。