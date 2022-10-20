英國首相卓慧思宣布辭職　保守黨下週選黨魁　侯俊偉不加入戰團

英國首相（ Liz Truss）10月20日與「1922 委員會」主席（1922 Committee）主席布雷迪（Graham Brady）在首相府會面。她在首相府門外發表簡短講話，宣布辭職，結束她短短45天任期。



她說，她上任時的願景是「有一個低稅收、高增長，可以利用英國脫歐的自由」。

卓慧思說，自己無法完成她當選時的任務。

對上一位名副其實的「短命首相」是坎寧（George Canning），他1827年8月8日因肺結核去世，在任僅119天。卓慧思的閃辭打破這個紀錄。

英國300多年來一直由首相領導國家，有55人享有這頭銜。惟僅在過去的12年，英國就有四位首相。

英國保守黨下週選舉黨魁。在此之前，卓慧思擔任英國的看守首相。傳聞稱，剛上任的財相侯俊偉（Jeremy Hunt）稱不會加入戰團。

卓慧思上任不到兩個月民望便因「迷你預算」跌到比前首相約翰遜還要低。

有英媒稱逾100名保守黨議員準備向「1922 委員會」主席（1922 Committee）主席布雷迪（Graham Brady）發信，對首相表達不信任。她是在與20日下午與布雷迪會面後，宣布辭職的決定。

在野工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）稱要求立即舉行大選，結束卓慧思政府引致的混亂。