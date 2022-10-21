卓慧思上任僅45日辭職　可獲3個月遣散費更享每年100萬津貼

卓慧思（Liz Truss）上任45日宣布下台，成為歷來就任時間最短的首相，但儘管如此，她每年仍可享高達115,000英鎊，即超過100萬港元的津貼金。



英國所有卸任的首相，都可以從公共職責成本津貼（PDCA）中，申領每年最多115,000英鎊，以補貼卸任後投身公共事務的開支。儘管津貼申請範圍有限制，但申請沒有時限，卓慧思餘生每年都可向政府申請津貼。

PDCA自1991年，前首相戴卓爾夫人（Margaret Thatcher）所推行，目的是為支持卸任首相後自立或工作時的開銷。據指自法案成立以來，已支付數以百萬補助金。包括前首相貝理雅（Tony Blair），《星期日泰晤士報》報道他在卸任後的十年，已申請100萬英鎊的津貼。

這意味目前仍就任國會議員的文翠珊（Theresa May）及約翰遜（Boris Johnson），除每年基本的84,144英鎊薪水外，還可以額外申請逾10萬的津貼。

除了津貼外，離任的首相還可以申請一筆過18,860英鎊的遣散費，這相當於首相3個月的薪水。

據內閣辦公室表示，這些津貼是因應首相卸任後，在公共生活開支上提供的協助，其中包括辦公室租借及秘書報銷，招請員工等的費用。津貼不可用作私人用途。