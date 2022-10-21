英國首相卓慧思下台了　它笑到最後　西生菜發表「勝利宣言」

英國首相卓慧思（Liz Truss）9月23日推出「迷你預算」後導致英國乃至全球市場動盪，她20日辭職。英國《每日星報》眼光毒辣，認為她勢成「短命首相」，比一顆西生菜的保質期更短，並就此進行直播。而該報果然是「慧眼識生菜」。



《每日星報》14日起YouTube開始直播，桌上一顆翠綠的「西生菜」及卓慧思（Liz Truss）肖像照片「同框」。這明顯是「睇死」她不足數天便會下台。

西生菜倘已經擦乾水分、切除菜心等處理過程，在正常室溫環境（放在陰涼處）可存放3天左右。經過處理的西生菜放在雪櫃內的話，保存時間可延長3天至5天。

在英國首相卓慧思10月20日宣布辭職後，「西生菜」的直播間一片歡樂的氣氛，在它旁邊還有一隻常見於英國的咖啡杯，上面印有「保持冷靜，繼續前進」（KEEP CALM AND CARRY ON）的字樣。這設計源自1939年第二次世界大戰爆發時英政府製作的宣傳海報，原擬在納粹德國佔英後用於鼓舞民眾。（《每日星報》YouTube頻道直播截圖）

直播開始翌日，《每日星報》的編輯部為「西生菜」戴上金色假髮，使兩者外形更相似。報紙頭版更語帶雙關，在「西生菜」和卓慧思照片上方寫上「哪一個『濕生菜』（wet lettuce）能堅持更久？」直指卓慧思是「濕生菜」。

直播來到第三晚，工作人員為「西生菜」戴上眼罩，旁邊更一度放置了一盒撲熱息痛特效藥，配上抒情音樂及Disco彩色射燈，戲謔非常。

「濕生菜」在英語中也有「軟弱的人」、指一個人是懦夫、膽小或是人格力量低的意思。

卓慧思黯然下台後，「西生菜」的直播仍在繼續，可見在她辭職後至清晨的時間，頭戴眼罩的「西生菜」仍在興奮中。桌上還有一個已喝光的葡萄酒瓶，意味它度過相當愉快愜意的一個晚上。編輯部還在一個鏡頭前的咖啡杯前方放了一張便條，寫了一個字：THANKS，以示「西生菜」不忘對支持它的網民致謝。

更惹笑的是，該報在卓慧思下台後專訪「西生菜」，標題是《每日星報的西生菜在卓慧思辭職後打破沉默》（Daily Star's lettuce breaks silence with message for Truss after her resignation），小題是：首相卓慧思未能比「濕生菜」待得更久，而現在，勝出的蔬菜在贏了跛腳首相後說出第一句話，言談間表露自己從政的野心。

「西生菜」的勝出宣言也與卓慧思的辭職演說也有相類似的地方，可說是極盡揶揄之能事。

圖為2022年10月20日，英國首相卓慧思在首相府門外宣布辭職。（AP）

「西生菜」接受《每日星報》訪問時說：「我上任的時正值英國處於經濟非常不穩，但在一個令人難以置信的運動後，我很高興能在個艱難時世獲勝。」它還說：「不過，我們必須謹慎行事。」

在「西生菜」話中的英文原文，它故意將「艱難時世」說成「chard times」（甜菜時世）。chard與英文中艱難（hard）這個字是諧音。

「西生菜」說：「這只是冰山一角。」它說：「有很多人或認為我是有一點經驗不足（英文原文是green，有「綠色」或「指一個人是新手」的意思），但我真的相我會是這個國家的小寶石。」

它說想對競爭對手（即卓慧思）表彰，它說：「她對國家是用心的，但西生菜不是。」

英國《每日星報》在報道中說，「西生菜」沒有排除參選的可能，但該報相信它已在諮詢它的團隊，就可能與保守黨「1922 委員會」（1922 Committee）主席布雷迪（Graham Brady）討論參選進行探討。