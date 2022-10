英國首相卓慧思下台了　它笑到最後　西生菜發表「勝利宣言」

英國首相卓慧思(Liz Truss)9月23日推出「迷你預算」後導致英國乃至全球市場動盪,她20日辭職。英國《每日星報》眼光毒辣,認為她勢成「短命首相」,比一顆西生菜的保質期更短,並就此進行直播。而該報果然是「慧眼識生菜」。



《每日星報》14日起YouTube開始直播,桌上一顆翠綠的「西生菜」及卓慧思(Liz Truss)肖像照片「同框」。這明顯是「睇死」她不足數天便會下台。

西生菜倘已經擦乾水分、切除菜心等處理過程,在正常室溫環境(放在陰涼處)可存放3天左右。經過處理的西生菜放在雪櫃內的話,保存時間可延長3天至5天。

在英國首相卓慧思10月20日宣布辭職後,「西生菜」的直播間一片歡樂的氣氛,在它旁邊還有一隻常見於英國的咖啡杯,上面印有「保持冷靜,繼續前進」(KEEP CALM AND CARRY ON)的字樣。這設計源自1939年第二次世界大戰爆發時英政府製作的宣傳海報,原擬在納粹德國佔英後用於鼓舞民眾。(《每日星報》YouTube頻道直播截圖)

直播開始翌日,《每日星報》的編輯部為「西生菜」戴上金色假髮,使兩者外形更相似。報紙頭版更語帶雙關,在「西生菜」和卓慧思照片上方寫上「哪一個『濕生菜』(wet lettuce)能堅持更久?」直指卓慧思是「濕生菜」。

直播來到第三晚,工作人員為「西生菜」戴上眼罩,旁邊更一度放置了一盒撲熱息痛特效藥,配上抒情音樂及Disco彩色射燈,戲謔非常。

「濕生菜」在英語中也有「軟弱的人」、指一個人是懦夫、膽小或是人格力量低的意思。

卓慧思黯然下台後,「西生菜」的直播仍在繼續,可見在她辭職後至清晨的時間,頭戴眼罩的「西生菜」仍在興奮中。桌上還有一個已喝光的葡萄酒瓶,意味它度過相當愉快愜意的一個晚上。編輯部還在一個鏡頭前的咖啡杯前方放了一張便條,寫了一個字:THANKS,以示「西生菜」不忘對支持它的網民致謝。

更惹笑的是,該報在卓慧思下台後專訪「西生菜」,標題是《每日星報的西生菜在卓慧思辭職後打破沉默》(Daily Star's lettuce breaks silence with message for Truss after her resignation),小題是:首相卓慧思未能比「濕生菜」待得更久,而現在,勝出的蔬菜在贏了跛腳首相後說出第一句話,言談間表露自己從政的野心。

「西生菜」的勝出宣言也與卓慧思的辭職演說也有相類似的地方,可說是極盡揶揄之能事。

圖為2022年10月20日,英國首相卓慧思在首相府門外宣布辭職。(AP)

「西生菜」接受《每日星報》訪問時說:「我上任的時正值英國處於經濟非常不穩,但在一個令人難以置信的運動後,我很高興能在個艱難時世獲勝。」它還說:「不過,我們必須謹慎行事。」

在「西生菜」話中的英文原文,它故意將「艱難時世」說成「chard times」(甜菜時世)。chard與英文中艱難(hard)這個字是諧音。

「西生菜」說:「這只是冰山一角。」它說:「有很多人或認為我是有一點經驗不足(英文原文是green,有「綠色」或「指一個人是新手」的意思),但我真的相我會是這個國家的小寶石。」

它說想對競爭對手(即卓慧思)表彰,它說:「她對國家是用心的,但西生菜不是。」

英國《每日星報》在報道中說,「西生菜」沒有排除參選的可能,但該報相信它已在諮詢它的團隊,就可能與保守黨「1922 委員會」(1922 Committee)主席布雷迪(Graham Brady)討論參選進行探討。