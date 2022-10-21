英國首相「閃辭」成為國際笑柄　卓慧思離去不代表亂局落幕

英國首相卓慧思（Liz Truss）上任45天後辭職，成為歷來就任時間最短的首相。她在短暫的任期間因推出激進的經濟政策，引發市場混亂。但她的離去，不代表事件告一段落。



卓慧思在9月23日發表的迷你預算，試圖透過減稅政策刺激經濟，但同時讓投資者對英國債務前景擔憂，誘發英鎊重挫，進一步推高利率上升。讓本來已受新冠疫情及俄烏戰事影響的經濟雪上加霜，造成市場動盪。

圖為10月20日，有示威者在倫敦國會外投議，批評保守黨引發災難。（AP）

卓慧思雖然隨後喊停預算，撤換財相並180度扭轉政策，但政策大轉彎已讓黨內外對卓慧思失去信心。最終卓慧思選擇下台，為自己的犯錯負責。

英國媒體亦稱這次事件為鬧劇，各小報不遺餘力地嘲笑。《每日星報》（The Daily Star）在卓慧思最後數天發起了活動，說要用生菜和卓慧思「鬥長命」，誰知生菜贏了。

《每日郵報》（Daily Mail）的社論標題同樣如此——車輪從保守黨小丑車上掉了下來。

圖為2022年10月20日，英國首相卓慧思在首相府門外宣布辭職。（AP）

但鬧劇過後，英國仍要收拾殘局。保守黨現支持度遠低於在野黨工黨，保守黨力求在2024年大選前挽回民意，但推行緊縮政策將有可能讓事態更嚴重。

英國智庫漆咸樓（Chatham House，正式名稱為「皇家國際問題研究所」）國際事務研究主管多克斯（Bronwyn Maddox）表示，許多英國人與世界一起嘲笑英國政府，英國在世界上的地位毫無疑問受到了事件打擊。卓慧思的繼任者需製定穩定的經濟政策，並解決脫歐後與歐洲的關係。

新任首相無可避免要與卓慧思的政策背道而馳，對抗通脹及資源短缺的方法就是緊縮政策，但這也是最不受歡迎的，保守黨無可避免要為這陣痛付出代價。