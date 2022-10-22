英國新首相最快10月24日出爐　三大熱門賠率速報

英國首相卓慧思（Liz Truss，又譯作特拉斯）10月20日宣布辭職後，保守黨就選舉新任黨魁密鑼緊鼓地籌備。魁提名期已開始，新首相最快10月24日出爐。



曾任英國國防大臣的下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt，又譯作莫當特）10月21日宣布參選保守黨魁。

英國iNews網站10月21日稱，前財相辛偉誠（Rishi Sunak）和前內政大臣柏斐文（Suella Braverman）也有可能會參選。

飛機追蹤網站Flightradar24資料顯示，前首相約翰遜（Boris Johnson）所乘班機已在英國降落。報道指他可能宣布競選首相。

辛偉誠：圖為2022年7月9日，英國前財相辛偉誠步出他位於倫敦的住所。（Getty）

●參選條件

有意參選保守黨魁的人士須獲最少100名保守黨議員提名。保守黨議員的總人數是357人，因此再多只會有3人「入閘」。

●甚麼情況下不用舉行選舉？

在只有一個人侯選而他或她獲得100人提名的情況下，此人將自動當選。

約翰遜：圖為2022年7月20日，時任英國首相約翰遜離開倫敦唐寧街10號，準備到國會出席最後一次「首相問答」環節。（AP）

● 投票程序

保守黨魁提名期於英國時間10月24日下午2時結束（香港時間10月24日晚上9時）。

若有3人成功「入閘」，保守黨國會議員會進行兩輪投票。

首輪投票於10月24日下午3時30分至5時30分舉行（香港時間10月24日晚上10時30分至10月25日0時30分），結果於10月24日下午6時（香港時間10月25日凌晨1時）公布。得票最少的一名候選人會被淘汰。

剩下的兩名候選人10月24日下午6時30分至晚上8時30分（香港時間10月25日凌晨1時30分至凌晨3時30分）會進入第二輪投票，結果10月24日晚上9時（香港時間10月25日凌晨4時）公布。如得票率較低的候選人此時主動退出選舉，得票率較高的一名候選人會自動當選。

若得票率較低的候選人沒主動退出選舉，保守黨員會舉行網上投票，選出保守黨魁。投票時間於10月28日結束，同日公布結果。

●新首相的首個挑戰

保守黨「1922委員會」主席布雷迪（Graham Brady）承諾，新任保守黨魁及首相會於10月31日前就職，屆時財相侯俊偉（Jeremy Hunt）會向下議院公布政府的財政計劃。

卓慧思任內公布的「迷你預算」招致民眾和保守黨議員對她不信任，她上任不到兩個月，民望便因「迷你預算」跌到比前首相約翰遜還要低。因此目前英國民眾及國會極度關注侯俊偉即將公布的財政計劃，這亦成為新任首相面臨的首個挑戰。

曾任英國國防大臣的下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt，又譯作莫當特，圖右）10月21日稱，決定參加競選，取代卓慧思（Liz Truss，又譯作特拉斯）成爲首相。她成為英國保守黨中，第一位宣布競逐黨魁之位的人。圖為莫佩琳2022年10月18日出席內閣會議後離開首相府。（AP）

●賠率

總部在馬耳他（Malta）的博彩網站gambling.com於10月21日稱，根據網上博彩公司BetVictor的賠率，辛偉誠是選舉大熱，賠率是5賠4；排第二的是約翰遜，賠率是4賠5；排第三的是莫佩琳，賠率是1賠8。

●為何不舉行大選？

根據法律，英國政府不需在2024年12月前舉行大選。