英國首相寶座之爭｜保守黨第一人　下議院領袖莫佩琳宣布參選

曾任英國國防大臣的下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt，又譯作莫當特）10月21日稱，決定參加競選，取代卓慧思（Liz Truss，又譯作特拉斯）成爲首相。



她成為英國保守黨中，第一位宣布競逐黨魁之位的人。

莫佩琳在Twitter推文中說「我受到同事們鼓勵；他們想要一個新開始的，一個團結的政黨以及符合國家利益的領袖。」

I’ve been encouraged by support from colleagues who want a fresh start, a united party and leadership in the national interest.



I’m running to be the leader of the Conservative Party and your Prime Minister - to unite our country, deliver our pledges and win the next GE.#PM4PM pic.twitter.com/MM0NTHJ5lH — Penny Mordaunt (@PennyMordaunt) October 21, 2022

莫佩琳曾在今夏參加保守黨黨魁選舉。

她當時被視為出人意料的候選人，在正面交鋒中擊敗其他候選人，並在第二輪投票中飆升至第二，縮小了與前財相辛偉誠的差距。

莫佩琳在黨外知名度低，但如同她在從政前曾任職魔術師助理一樣，一下子成為了大黑馬，不過最終以得票排名第三落敗。

她在落敗後選擇對卓慧思表示支持。

莫佩琳對上一次競選黨魁的口號是PM4PM（Penny Mordaunt for Prime Minister），圖為7月13日她出席競選活動（Twitter@Michael Fabricant）

英國下議院議員布倫特（Crispin Blunt）向其他黨員發送的WhatsApp訊息在10月14日流出，內容就是叫辛偉誠與莫佩琳「站出來」，挑戰卓慧思的相位。

莫佩琳最近一次有所表現，是10月17日英國工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）在國會提出要對卓慧思）緊急質詢，問她會否「就當前經濟形勢下就更換財政大臣」一事作出聲明。不過她沒出現，由莫佩琳回應。

莫佩琳在緊急質詢環節，面對多名工黨議員窮追猛打，表現見招拆招。她堅稱卓慧思沒有躲在桌子下，而保守黨也沒發生「政變」。

英國保守黨黨魁選舉：圖為2022年7月13日莫佩琳出席競選活動（AP）

曾任魔術師助理

不少英媒都把49歲的莫佩琳形容是黨內的草根寵兒（grassroots favourite），這或可從她的人生經歷之中看出原因。莫佩琳15歲喪母，母親不敵乳癌離世，同年父親也發現患癌，令莫佩琳在少年時代便身兼母職，照顧當時只有9歲的弟弟，她的父親一邊抗癌一邊打工，她的龍鳳胎兄弟也輟學搵工。

為了賺取高中學費，莫佩琳也去找工作，成為一名魔術師的助理，四處奔波到酒店、軍營、高爾夫球會等地演出，她之後形容自己在魔術表演中曾遭「鋸開兩半」，她並稱「我割傷過腳部幾次，胸口下面有個奇怪傷痕，但都不需要呼叫救護車。（魔術）這是有趣的，它減輕了我在家裏的壓力。」

莫佩琳其後進入雷丁大學修讀哲學，開始接觸政治學及成為學生會主席，為她日後的政治生涯鋪路，她畢業後在公私營機構從事商務通訊工作，經過多年打拼，她曾任職國家彩票局通訊總監，又曾在小布殊（George W. Bush）競選團隊擔任負責外國傳媒的通訊主管，至2010年她正式當選下議院北樸茨茅夫選區（Portsmouth North）議員。2017年在文翠珊政府年代出任國際發展大臣，又短暫擔任過防相。

曾是真人騷女星

莫佩琳並非正經八百的政治人物，反而不時有大膽挑戰。

她本來在英國百姓中的知名度不高，在她漸成為保守黨黨魁熱門人選後，她2014年參加跳水真人騷《Splash!》的舊片段才開始在網上熱傳。當時40歲的她已經擔任議員，為了幫機構籌款而參加節目，在「跳水王子」戴利（Tom Daley）指導下學習跳水。

片段顯示她在節目內深呼吸數次後從高台躍下，表現固然難與專業選手相比，被指是肚皮先入水的belly flop，也產生不少水花，但敢於挑戰的舉動勇氣可嘉，展示出她願意跳出框框的一面。

這位議員曾把政治事業與跳水相比，她向傳媒稱在政壇就要勇敢，為了把事做好，就要把自己展現出來，「就像跳水般。你做的任何事都有風險，一切都是關於管理它，然後保持得有尊嚴。」莫佩琳也是英國海軍預備役成員。

A reference to her appearance on the Tom Daley TV show pic.twitter.com/0KkpH56vcO — CommitteeMan (Retd.) (@bob_weedon) July 8, 2022

在議事堂「開黃腔」掀爭議

她的大膽性格還曾引來爭議，包括2013年她在下議院發言談及家禽業時6次說出單詞cock，這個單詞既指公雞，也有講述下體之意，她2014年自爆稱，原來當時她在海軍內一場晚餐上「被罰」，罰則就是要她在議事堂發言多次說出這個單詞，才會出現她罕有發言談家禽業的小鬧劇，但也因而被罵不尊重議會。