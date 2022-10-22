印度軍用直升機墜毀5人喪生　位處中印有主權爭議地區

印度一架國產軍用直升機10月21日上午在偏遠山區墜毀，機上5人全部死亡，為當地本月第二宗的同類事件。



印度軍方21日聲明稱，上午10時43分，一架樓陀羅型（Rudra）直升機在阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）上桑朗（Upper Siang）偏遠山區墜毀。

直升機從利卡巴利鎮（Lekabali）哨站升空，事發時機上有5人，正執行常規出擊任務。

軍方隨即派出空軍及搜救隊往事故現場搜索。因地處密林，無道路接駁，共3架直升機投入搜索行動。21日晚， 5人遺體已全數尋回，陸軍將通知死者家屬認領。

Received very disturbing news about Indian Army’s Advanced Light Helicopter crash in Upper Siang District in Arunachal Pradesh. My deepest prayers 🙏 pic.twitter.com/MNdxtI7ZRq — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) October 21, 2022

軍方指，暫未知墜機原因，正展開調查。

是次事故為本月阿魯納恰爾邦發生的第二宗直升機事故。10月5日，一架軍用直升機在例行任務期間於達旺（Tawang）附近墜毀，造成1人死亡，1人受傷。

阿魯納恰爾邦北部接壤中國邊境，毗鄰西藏。中國稱對當地大部份地區擁有主權，稱「藏南地區」，當中亦包括上桑朗與達旺。