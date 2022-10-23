二十大｜知名投資者羅傑斯：中國正在創造新的歷史

國際知名投資者羅傑斯（Jim Rogers）日前接受中新網連線專訪時表示，歷史上，中國為世界帶來了許多偉大的發明，現在中國正在創造新的歷史。



羅傑斯與中國有着深厚的淵源。「1984年，我第一次到中國。在此之前，我就對中國十分嚮往。之後，我又多次來到中國。」他告訴中新網，目前他本人在亞洲生活，兩個孩子能說一口流利的普通話，以便與中國保持密切聯繫。

中共二十大報告中闡述了關於中國未來發展的新理念、新規劃和新部署。對此，羅傑斯在專訪中多次表示，看好中國未來發展前景。

他表示，中國和包括西方在內的各國共同合作，促進雙方經濟發展，實現互利共贏，這一做法已經持續了40多年，未來應該繼續下去。「中國積極開展全球貿易活動，歡迎國際企業來華投資。中國繼續推進改革開放，這對世界和中國都有好處。」

羅傑斯提到，地理格局的變化對全球貿易產生了重要影響。500多年前，西班牙人和葡萄牙人環球航行；約200年前，世界上第一條鐵路誕生。這兩件事都是全球發展史上的標誌性事件。

在羅傑斯看來，中國提出的「一帶一路」倡議有望成為又一個改變全球地理格局的重大項目。他認為，「一帶一路」倡議增強了世界多地的貿易往來，給參與各方帶來了實實在在的合作紅利。

羅傑斯表示，從世界歷史的角度來看，中國是多次經歷鼎盛時期的國家之一。在他看來，儘管遇到過各種挑戰，但中國總能轉危為機，再次攀上頂峰。他認為，這一切離不開中國人民的勤勞和智慧。