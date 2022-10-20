歐盟商會主席：在華歐商忍耐已屆極限　籲中國20大後全民接種

在中國共產黨正在召開二十大之際，歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）10月19日在發布商會年度中國立場文件，他並在新聞發布會上告訴記者，對於歐洲企業來說，「我們過去6個月談到對中國的看法的全面調整。」



根據商會的立場文件，2020年歐盟對中國的外國直接投資按年下降11.8%。暫時沒有最新的數據。

他說，對於歐盟企業仔說，封鎖和不確定性使中國變成一個「封閉」和「截然不同」的國家，可能會促使企業離開。

伍德克說，到目前為止，大多數公司還沒有離開——只有一些非常小的公司。但他指出，商會未能對那些決定不進入中國市場的公司進行調查。

他稱，「雖然仍有一批的知名跨國公司準備大舉投資數十億美元」，但外國直接投資下降的趨勢不太可能逆轉，以及歐洲公司高層人員在往返中國開發潛在的綠地投資方面受到嚴格限制。」

中國貿易：這是2022年10月16日拍攝的重慶果園港。（新華社）

德國《法蘭克福匯報》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）16日發布伍德克的問訪問內容，指出中國僅57%人口注射加強劑，在人口沒全面接種前，這會造成醫療災難，故研判最快2023年9月中國邊境才會開放。

伍德克稱期望中國政府在二十大後能推動全民接種計劃，因業界人士的忍耐已到極限。

伍德克稱，由於嚴厲的清零政策、美國實行的晶片制裁措施、中俄關系緊密等，中國正遭遇完美風暴，需要清零結束的正面訊號。

他稱，2022年中國的成長動能已落後美國，中國有陷入「中等收入陷阱」的危險，「絕無可能」超越美國成為全球最大經濟體。

中國歐盟商會代表1700間在華歐商利益。