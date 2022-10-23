疫情｜美CDC總監與希臘外長確診　英國單週逾200萬人感染

撰文：洪怡霖
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美國疾病控制和預防中心（CDC）總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）10月22日宣布確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。希臘外長登迪亞斯（Nikos Dendias）也在這天對病毒呈陽性反應。

根據美國疾病控制和預防中心公布，瓦倫斯基21日晚對病毒呈陽性反應，病徵輕微。

登迪亞斯在Twitter表示，自己確診但無症狀，未來幾天會在家辦公（Work From Home），並取消會議和訪問其他國家的計劃。

英國單週逾200萬人感染

根據英國國家統計局（Office for National Statistics）估計，在截至10月10日的一週內，全國有2,012,400人受感染。在英格蘭，每約30人就有1人確診，前一週每35人才有1人確診。

韓國單日確診連續3天較一週前多

韓聯社報道，韓國中央防疫對策本部23日稱， 全國新增26,256宗確診，單日病例連續3天較一前增加。專家預測，疫情或在進入冬季的11月至12月反彈。

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