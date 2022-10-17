BioNTech「癌症疫苗」或數年後面世　利用mRNA技術精準攻擊癌細胞

英國《衛報》稱，與美國輝瑞（Pfizer）合作生產新冠疫苗的德國生物新技術公司（BioNTech）的共同創辦人、同時也是夫妻的沙欣（Ugur Sahin）和蒂蕾吉（Ozlem Tureci）稱已取得突破，讓他們對未來幾年開發出癌症疫苗的前景感到樂觀。

蒂蕾吉16日接受BBC採訪中提到如何重新利用BioNTech新冠疫苗的核心mRNA技術，使其能夠啟動免疫系統攻擊癌細胞。

當被問到癌症疫苗何時準備好運用在患者身上時，他表示「可能會在2030年之前上市」。

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mRNA新冠疫苗通過把新無害的新冠病毒棘蛋白（spike protein，即病毒表層的一種蛋白）的遺傳指令輸送到體內發揮作用。這些指令會被那些生產棘蛋白的細胞接收。這些被生產出來的棘蛋白，或稱為抗原將發揮類似「在街上張貼通緝海報」的作用，告訴免疫系統的抗體該尋找什麼，以及攻擊什麼。

蒂蕾吉表示可採取相同的方法來啟動免疫系統以尋找及破壞癌細胞；疫苗不攜帶識別病毒的代碼，而是包含癌症抗原的遺傳指令。

事實上在疫情爆發之前，BioNTech一直在研究mRNA癌症疫苗，但面對全球爆發新冠疫情才轉向生產新冠疫苗。

此外，蒂蕾吉表示BioNTech已經學會如何在疫情期間更快製造mRNA疫苗，並更好了解人們的免疫系統如何作出反應。她稱這些經驗肯定有助加快製作癌症疫苗的速度。

（編按：BioNTech希望開發針對腸癌、黑色素瘤和其他癌症類型的治療方法，但前方仍有重大障礙。構成腫瘤的癌細胞中可能含有多種不同的蛋白質，想製造一種針對所有癌細胞而不針對健康組織的疫苗因此變得極困難。

蒂蕾吉對這項工作仍然持謹慎態度。 她說：「作為科學家，我們總是不願說我們已有治愈癌症的方法，」她說：「我們已有一些突破，我們將繼續在這些方面努力。」）

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新冠疫苗的大力開發和快速推出也幫助藥品監管機構制定如何批准疫苗的規範，蒂蕾吉仍對這項工作持謹慎態度，表示「作為科學家，我們總是不願說我們將治愈癌症，我們會有一些突破，但我們將繼續努力」。

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