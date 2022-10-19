美國研發「新冠變種病毒」致死率高達80%　海外專家怒斥玩火

新冠肺炎自2019年爆發後，已影響全球將近3年，且衍生出多種變異株，更是讓科學家難以研發能夠有效抗毒的疫苗。



豈料近日卻有消息指出，美國波士頓大學研究室竟將新舊COVID-19病毒株結合，產生致死率高達80%的「人工變異株」，被專家痛批根本是在「玩火」。

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根據英媒《每日郵報》報導，波士頓大學研究團隊將武漢原始病毒株、Omicron病毒株結合後，產生了一種全新的變種病毒，且經過實驗後發現，雖然白老鼠染上Omicron後多半屬於輕症，但這款全新變異株卻能使牠們陷入重症，致死率更高達80%。

報導指出，這項研究已在科學界遭受大力抨擊，像是以色列政府首席科學家夏皮拉（Shmuel Shapira）就痛批此舉「根本在玩火」。

美國紐澤西新布倫瑞克羅格斯大學（Rutgers University）化學博士伊布萊（Dr Richard Ebright）也呼籲，應強化監督實驗室的「增加功能研究」（Gain of function）力道，以免發生病毒外洩，爆發全新的大流行。

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針對排山倒海的批評，波士頓大學澄清絕無進行「增加功能研究」，並強調這項研究已獲得美國生物安全委員會（IBC）與波士頓公衛委員會的審查、許可。

另外，校方也出面解釋，這項研究並非刻意創造全新變異株，純粹想釐清Omicron與原始病毒株間的關聯。至於80%的致死率也僅適用於實驗白老鼠，而非人體。

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