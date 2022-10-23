英國首相寶座之爭　約翰遜辛偉誠會面談判　英媒：無達成協議

英國保守黨黨魁選舉提名會在10月24日結束，前財相辛偉誠（Rishi Sunak）23日正式公布參選，前首相約翰遜（Boris Johnson）仍未正式表態參選，但據報磨拳擦掌。英媒報道，保守黨高層憂兩強相爭令黨內部極為分裂，希望兩人先談判，甚至是聯手競選，但兩人商討後沒有達成協議。



《電訊報》報道，辛偉誠與約翰遜在黨內各有不少支持者，保守黨高層擔憂在某一方勝出後，另一方的議員支持者會拒絕接受勝出者。

據《星期日電訊報》委託民調公司所做的調查顯示，受訪的保守黨議員中，48%會傾向選擇辛偉誠，45%選擇約翰遜，勢均力敵。

約翰遜：圖為2022年7月20日，時任英國首相約翰遜離開倫敦唐寧街10號，準備到國會出席最後一次「首相問答」環節。（AP）

辛偉誠與約翰遜22日舉行會面，《電訊報》指，保守黨高層正是希望兩人先行談判，商討聯手競選（joint ticket），但報道之後也指，兩人在會後未能達成協議，約翰遜在23日早上致電黨內支持者，重申會「繼續去馬」，不會放棄參選。

任何角逐保守黨黨魁的人士需要獲得最少100名黨友國會議員支持，據英國廣播公司（BBC）報道，辛偉誠已獲得128名議員支持，約翰遜與下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt）則分別有53人與23人力撐，但約翰遜的幕僚聲稱，他已手握100票。