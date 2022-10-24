英國保守黨速戰速決　英媒稱辛偉誠篤定當選　最快今晚9時落槌

英國前首相約翰遜宣佈放棄競逐執政保守黨黨魁後，英國各大媒體都以約翰遜退出競選，英國前財政部長辛偉誠（又譯作蘇納克）將成為唐寧街10號的新主人作為頭版頭條。



英國廣播公司（BBC）報道，《泰晤士報》稱，約翰遜放棄競選保守黨黨魁，為現年42歲的辛偉誠成為英國下一任首相鋪平道路，他最快可能在星期一（10月24日）就獲任命為卓慧思（Liz Truss）的繼任者。

該報還說，約翰遜（Boris Johnson）早前向支持者表明有意捲土重來，並宣稱獲得102名保守黨國會議員的支持之後，又自己戳破了這個可能。（編按：約翰遜已公開表示不參選。）

圖為2022年10月23日，英國下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt）接受英國廣播公司（BBC）訪問後離開電視台位於倫敦的錄影廠。她須在香港時間2022年10月24日晚上9時前獲得100名保守黨籍的國會議員支持，才可「入閘」競選黨魁，惟現時情況看來並不樂觀。不過她23日表明不會棄選。（AP）

《獨立報》說，多名保守黨大佬撤回對約翰遜的支持後，辛偉誠已成為唐寧街10號新主人的大熱門，而前國防部長莫當特的盟友認為，她現在可以把約翰遜的支持者爭取過來，以設法在提名保守黨黨魁的截止期限前湊足至少100名支持者。

另據《衛報》，由於「愈來愈多資深保守黨人發出警告，指約翰遜復出將導致亂局並觸發提前大選」，致使約翰遜在爭取更多保守黨議員支持方面益發困難。

《太陽報》說，約翰遜為避免引發混亂而放棄競選機會，辛偉誠將在24日下午午茶時間（英國時間）成為英國的新首相。

《每日鏡報》稱，辛偉誠即將成為英國最新的「非民選首相」，並指「顏面盡失」的約翰遜聲稱自己達到競選保守黨黨魁的門檻，只因擔心黨內分裂而作罷。

英國保守黨領袖候選人辛偉誠（Rishi Sunak，又譯作蘇納克）2022年10月23日離開他在倫敦的競選辦公室。（AP）

根據BBC的統計，至今有155名保守黨議員公開支持辛偉誠，支持莫當特的人數為25。約翰遜宣佈放棄後，公開挺他的保守黨議員從57人減少為54人。英國國會中總共有357名保守黨議員，但辛偉誠和莫當特不能提名自己，這表示目前仍有121人還未正式表態。

保守黨這次黨魁選舉將速戰速決，依照英國保守黨「1922委員會」公布的黨魁選舉程序，候選人提名將在當地時間10月24日下午2時（香港時間24日晚上9時）截止，若只有一人達到提名門檻，這名候選人就自動成為保守黨的新黨魁和新首相，否則將在同日傍晚6時舉行第一輪投票；若需要，將在同日晚上9時舉行第二輪投票。

如果屆時仍無法淘汰任何人選，那麼保守黨的基層黨員將舉行線上投票，最終獲勝者將於10月28日公布。