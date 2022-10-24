大韓航空KE631客機衝出跑道　乘客嚇出一身冷汗　尖叫聲響徹機場

當地時間10月23日晚，大韓航空（Korean Air）一架A330客機兩次試圖在菲律賓宿霧國際機場（CEB）降落失敗，最後衝出跑道，機組人員和乘客從逃生滑梯撤離，無人傷亡，惟過程驚險，不少乘客受驚。



據美聯社報道，涉事航班為KE631，從仁川國際機場起飛，前往菲律賓宿霧機場，兩度降落失敗，晚上11時07分第三次試圖降落時失速衝出跑道。

事發時正下大雨，能見度相當低。

機上載有11名機組人員和162名乘客（包括2名嬰兒），全數自逃生滑梯撤離，無人受傷，事後均轉送至第二客運大樓接受醫療檢查，並獲由航空公司提供的酒店住宿。

▼從KE631飛行紀錄可見，它在惡劣天氣下於目的地上空盤旋，曾三度嘗試降落，可是最終仍是發生意外。

Korean Airlines flight KE631 made his 3 attempts to land at Cebu International Airport prior it overshoots at Cebu airport runway 22 damaging it’s Front Landing Gear and Airport Instrument Landing System ILS, All 162 passengers and 11 Crew Safe, @dwiz882, @raoul_esperas pic.twitter.com/EmveG8Ps40 — raoul esperas (@raoulesperas) October 23, 2022

據鄰近居民表示，約11時後不久，跑道附近傳出巨響。

當他們望向機場時，已見乘客離開飛機，期間一度聽到尖叫聲。

有機上乘客在次日受訪時稱，當機組人員宣布飛機將緊急降落時，不少乘客尖叫、哭泣。另一名乘客則表示，當時因難以跟從指示將臉放在膝蓋之間，嚇出一身冷汗。

當飛機似乎比預想中降落得更順利時，乘客鬆一口氣鼓掌稱賀，但就在同時，飛機突然轟鳴一聲，猛烈撞擊地面，衝擊超過5秒，其後飛機斷電，周圍開始散發異味。

機組人員隨即查看機上有無起火，並安撫乘客，檢查他們傷勢。乘客後來在救援人員協助下，經緊急出口使用滑梯逃生。

他又指，事發情形有如災難片，如果飛機當時再向前滑動，幾乎就會撞到跑道旁的建築。他對機組人員應對事故時所作出的努力表示感謝。

宿霧機場受事件影響一度暫停升降，部份航班需轉飛達沃國際機場（DVO）。大韓航空發信致歉，並表示正努力尋找事故原因。