大韓航空KE631客機衝出跑道　乘客嚇出一身冷汗　尖叫聲響徹機場

撰文：張顥庭
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當地時間10月23日晚，大韓航空（Korean Air）一架A330客機兩次試圖在菲律賓宿霧國際機場（CEB）降落失敗，最後衝出跑道，機組人員和乘客從逃生滑梯撤離，無人傷亡，惟過程驚險，不少乘客受驚。

據美聯社報道，涉事航班為KE631，從仁川國際機場起飛，前往菲律賓宿霧機場，兩度降落失敗，晚上11時07分第三次試圖降落時失速衝出跑道。

事發時正下大雨，能見度相當低。

機上載有11名機組人員和162名乘客（包括2名嬰兒），全數自逃生滑梯撤離，無人受傷，事後均轉送至第二客運大樓接受醫療檢查，並獲由航空公司提供的酒店住宿。

▼從KE631飛行紀錄可見，它在惡劣天氣下於目的地上空盤旋，曾三度嘗試降落，可是最終仍是發生意外。

據鄰近居民表示，約11時後不久，跑道附近傳出巨響。

當他們望向機場時，已見乘客離開飛機，期間一度聽到尖叫聲。

有機上乘客在次日受訪時稱，當機組人員宣布飛機將緊急降落時，不少乘客尖叫、哭泣。另一名乘客則表示，當時因難以跟從指示將臉放在膝蓋之間，嚇出一身冷汗。

當飛機似乎比預想中降落得更順利時，乘客鬆一口氣鼓掌稱賀，但就在同時，飛機突然轟鳴一聲，猛烈撞擊地面，衝擊超過5秒，其後飛機斷電，周圍開始散發異味。

機組人員隨即查看機上有無起火，並安撫乘客，檢查他們傷勢。乘客後來在救援人員協助下，經緊急出口使用滑梯逃生。

他又指，事發情形有如災難片，如果飛機當時再向前滑動，幾乎就會撞到跑道旁的建築。他對機組人員應對事故時所作出的努力表示感謝。

宿霧機場受事件影響一度暫停升降，部份航班需轉飛達沃國際機場（DVO）。大韓航空發信致歉，並表示正努力尋找事故原因。

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