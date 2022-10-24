電台聽眾質疑辛偉誠「甚至不是英國人」　主持人回應獲讚

英國前財相辛偉誠（Rishi Sunak，又譯作蘇納克）有望拜相，可能成為首位非白人的英國首相。但一位自稱是保守黨員的聽眾10月23日卻在電台節目上，公開質疑辛偉誠「不愛英格蘭」、「甚至不是英國人」，主持人反擊他是種族主義。片段在網上廣傳後，網民紛紛稱讚主持人的表現。



一位名叫Jerry的聽眾23日致電倫敦LBC廣播電台，與節目主持人米什卡（Sangita Myska）對話，期間他指辛偉誠「不像約翰遜（Boris Johnson）般愛英格蘭」，又指辛偉誠在大部份人眼中甚至不是英國人，引起爭議。

英國保守黨領袖候選人辛偉誠（Rishi Sunak，又譯作蘇納克）2022年10月23日離開他在倫敦的競選辦公室。（AP）

他稱「辛偉誠不會贏的，他甚至不是英國人，在大部份人眼中。他對美國效忠，他家人是美國人，他們是印裔生意人，他將去美國居住，不用懷疑。他不像約翰遜般愛英格蘭。」

主持人米什卡則指，辛偉誠是英國公民，在當地出生、讀書，曾持有美國綠卡，但已在擔任財相期間放棄，她又反問聽眾「你知道約翰遜是在美國紐約出生嗎？」

'Rishi Sunak isn't even British!'



Sangita Myska eviscerates this racist caller who says Tory party member won't vote for Sunak because 'he doesn't represent Britain'.@SangitaMyska pic.twitter.com/xowtWAYTPk — LBC (@LBC) October 22, 2022

聽眾之後再談到「你覺得我會是巴基斯坦總理或沙特首相嗎？不會，85%的英格蘭人是白人，他們想有一位首相是反映這個，我不能只去印度，然後在當地做總理吧？」

米什卡回應稱「我認為你本質上是一個種族主義者，你和其他保守黨成員這樣想的話絕對是令人『著迷』。」她又指「Jerry，在這裏的真正問題，是否辛偉誠的啡膚色，然後你不信服他擔任國家高層？」不少網民讚許米什卡的表現。

42歲的辛偉誠1980年生於英國修咸頓，是印度移民後代，祖父母來自印度旁遮普邦（Punjab），他在英國土生土長，於牛津大學畢業，2020年2月至2022年7月期間擔任英國財政大臣。妻子阿克沙塔（Akshata Murthy）是印度人。