約翰遜不參選　英媒：為阻辛偉誠上位　支持者或轉向莫佩琳

英國前財相辛偉誠（Rishi Sunak）在這次保守黨黨魁選舉中遙遙領先。不過選情或因前首相約翰遜（Boris Johnson）10月23日宣布不參選而有所改變。英媒指，約翰遜的支持者可能會轉為支持下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt）。



約翰遜放棄參選讓本就領先的辛偉誠幾乎篤定當選。這名前首相宣布不角逐保守黨黨魁時聲稱已獲102個提名、足以參加競選，但根據英國廣播公司（BBC）統計，下議院357名保守黨議員中，截至發稿前，辛偉誠有155人支持，莫佩琳有25人支持，還有54人支持退出競選的約翰遜。

天空新聞（Sky News）23日分析，在後座議員中，約翰遜面對一批死敵，辛偉誠也是，對於那些把約翰遜下台歸咎於辛偉誠的人而言，他們永不會忘記這件事。

約翰遜：圖為2022年6月15日，英國時任首相約翰遜步出首相府。（AP）

約翰遜表示自己不參選後，莫佩琳嘗試爭取約翰遜支持者的選票。報道指，雖然她目前僅25人支持，但約翰遜某些支持者或會轉向她，原因只是要嘗試阻擋辛偉誠的拜相之路。

報道稱，一名熟悉約翰遜陣營的知情人士22日晚暗示，為阻辛偉誠當選，許多約翰遜支持者可能私下改為投莫佩琳一票。

《衛報》22日已報道，若約翰遜不參選，莫佩琳可指望得到反辛偉誠派的議員支持。報道引述莫佩琳的盟友稱，一大批支持者會在23日湧現，而在24日的投票程序，莫佩琳將發揮其優勢 ，逆轉選舉形勢。