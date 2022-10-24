回帶辛偉誠「對華言論」可見端倪嗎　中英關係勢將「僵上加僵」？

英國前財相辛偉誠（又譯作蘇納克，Rishi Sunak）在對手莫佩琳（Penny Mordaunt，又譯作莫當特）退選的情況下，自動當選成為英國下任首相。他曾在7月說，倘當選會對華強硬，並指中國是對英國及全球的「頭號威脅」。



他將肩負起帶領英國走出政治與能源危機、為英國支持烏克蘭抗俄的政策掌舵，以及處理趨僵的中英關係。從他以往發表的言論看來，這位新首相看來將繼續一段時間以來英國對華外交政策路線。

他對上一次參加黨保守黨魁選舉是7月下旬。他7月24日稱，如他當選首相，將對中國實行強硬的政策，並打算限制中國在英國的影響力。

《每日電訊報》援引他的施政綱要聲明報道稱，他承諾關閉英國境內所有的、30間孔子學院，以防止中國通過文化傳播及語言教育來擴大影響力。

他說「會將中國共產黨（的勢力）踢出英國的大學」，將迫使高等教育機構披露來自外國、多逾5萬鎊的資金，還會對研究合作計劃進行檢視。

他稱還將研究禁止中國收購英國關鍵資產，包括有戰略敏感性的科技公司。

他稱軍情五處將被用來協助打擊中國的間諜活動；他將尋求建立「北約式」的國際合作，以應對中國在網絡空間構成的威脅。

辛偉誠也曾批評中國的「一帶一路」倡議讓發展中國家背負沉重的債務，以及中國打壓民眾人權的行為。

圖為還是英國保守黨領袖候選人的辛偉誠（Rishi Sunak，又譯作蘇納克）2022年10月23日離開他在倫敦的競選辦公室。（AP）

談中英關係：應睜大眼睛

他2020年8月7日稱，英國在處理英中關係時，應要睜大眼睛並保持自己堅定的價值觀。當時他仍任職財政大臣。

他當天接受英國倫敦廣播公司電台（LBC Radio）時被問及中國國家主席習近平是否可靠的合作夥伴。

他回答稱：「我們應與中國保持『睜大眼睛的關係』，顯然地這在很多方面而言對我們都重要，因為（中國）是貿易夥伴和物資供應（國）。」

辛偉誠表示：「在關於我們有不同價值觀及利益方面，我們應該睜大眼睛（看清楚），而且我們應該勇於為這些事情挺身並保護自己。」

德媒稱北京認為辛偉誠對華較務實，分析認為，他是因不想被認為有北京背書，而對北京採取強硬姿態。圖為2022年8月31日，辛偉誠（左）首次參加保守黨黨魁選舉期間，與另一名候選人、時任外交大臣的卓慧思（右）與在倫敦出席拉票活動。（AP）

「硬起來」只為拉票？

中國官媒《環球時報》曾稱，辛偉誠是唯一一位「對發展中英關係持清晰務實態度」的候選人。

德國之聲曾稱，卓慧思（Liz Truss）被北京認為對華強硬，而辛偉誠則被北京認為比較務實。文中分析稱，他可能是為不想被認為獲得中國背書，於是擺出對華強硬姿態。

卡塔爾半島電視台7月25日稱他的對華言論，可能是為取悅保守黨的對華鷹派。他們一再敦促時任首相約翰遜（Boris Johnson）在反對北京方面要更強硬。此外辛偉誠的對華強硬言論也表明，上一次選黨魁的他，在拼命試圖從卓慧思手中收復失地。