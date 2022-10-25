WhatsApp故障約兩小時後恢復　全球大量用戶一度未能發訊息

通訊程式WhatsApp在10月25日下午出現故障，約兩小時後恢復服務。在故障期間，大批用戶反映未能收發訊息，外媒指在全球包括英國、印度、南非等地的大量用戶都有遇到問題。



WhatsApp發言人較早前回應稱，留意到有些用戶目前未能發送訊息，正在努力盡快修復。有關問題在10月25日下午3時左右出現，至下午5時左右，大批用戶報告服務已恢復。

向朱克伯格「求救」

在故障期間，不少用戶均到Twitter、Facebook等社交網站留言講述問題，其中有不少人到WhatsApp母公司Meta創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）的專頁留言「求救」。

▼用戶到Twitter留言講述未能使用WhatsApp▼

在10月25日下午3時至5時左右，WhatsApp用戶可以在App內填寫訊息內容，但按發出後，會出現「正在連線...」字句，訊息未有送出，無論是群組訊息或私人訊息均有出現同樣問題。

WhatsApp出現「正在連線...」的畫面（App截圖）

另一通訊軟件Kakao近日也曾出現故障，最終在「死機」1天多後修復部份服務。據初步調查，事件是由數據中心起火而起。