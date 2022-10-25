Adidas結束與Kanye West合作關係　稱不容忍反猶太主義和仇恨言論

美國饒舌歌手Kanye West（已改名為Ye）被指發表反猶太主義言論後，德國運動用品製造商Adidas於10月25日宣布，公司已結束與他的合作關係，並表示公司不容忍反猶太主義以及任何其他類型的仇恨言論。



Adidas於10月25日發聲明指Kanye West最近的言論和行動是不可接受的、可惡的和危險的，「它們違反公司的價值觀，包括多元化和包容性、互相尊重和公平。」

公司表示，已進行「徹底審查」，決定立即停止生產Adidas與Kanye West合作推出的Yeezy系列產品，並停止向Kanye West及其公司付款。

Kanye West於10月2日出席2023巴黎時裝週活動時，穿上印有「白人的命也是命」（White Lives Matter）字樣的T恤。這句話被認為是白人至上主義組織對黑人平權運動「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）的挑釁，有社運團體視之為仇恨言論。

美國饒舌歌手Diddy（Sean John Combs）之後因這件衣服與Kanye West爭吵。Kanye West在Instagram公開他與Diddy的對話內容截圖，他在對話期間表示，認為Diddy正被猶太人控制。Kanye West又寫道：「我以你為例，向那些要求你找我的猶太人展示，沒人可威脅或影響我。」Instagram迅速刪除這張對話內容截圖，Kanye West的帳號也被停用。

他之後在Twitter發表被指涉及反猶太主義的言論。Kanye West於10月8日在Twitter上寫道：「今晚我有點睏，但當我醒來時，我會向猶太人發動三級死亡狀態（Death con 3）。」Twitter因此停用他的帳號。

三級死亡狀態（Death con 3）被指是改寫自用來衡量美軍防禦等級的用語DEFCON（防禦準備狀態）。DEFCON分為5個級別，在發布DEFCON 3時，美軍會加強軍隊就緒狀態至一般就緒以上，空軍會準備在15分鐘內調動。

一個名為Ian Connor的Twitter賬戶10月17日上載影片，顯示有人在洛杉磯市中心遊民聚集的區域派發印有「白人的命也是命」（White Lives Matter）字樣的T恤，影片中有人表示T恤由「Kanye West提供」。

Load 1 - Skid Röw pic.twitter.com/F9Fh4KGlzp — Ian Connor (@souljaian) October 17, 2022

Kanye West在連串風波後受到不少名人、網民及民眾批評。名牌巴黎世家（Balenciaga）10月21日宣布中止與他合作。