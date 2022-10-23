日本兩房公寓暗藏「小型私家戲院」月租平到笑　網民：我也想住

許多電影迷都想在家中打造專屬的「個人電影院」，卻礙於空間不足或裝修費用昂貴而無法實現這個夢想。近日有日本網友在出租網站發現一個夢幻物業，在愛知縣名古屋的一棟屋齡44年的2房公寓中，竟藏着一間有模有樣的小型電影院，租金為每月9萬日圓（約4,700港元）。該公寓的照片在網上瘋傳後，許多電影迷紛紛讚嘆「太便宜了吧」。



日媒ねとらぼ報道，愛知縣名古屋的「第2宏和ハイツ」，是一棟屋齡44年的公寓，根據出租網站記載，這間2房一廳公寓的其中一間房間，被打造成小型電影院，並標榜「徒步0分、電影票0元、24小時營業」，吸引許多網友的關注。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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從照片中可以看出，不僅大熒幕、投影機和藍光播放機等基本器材一應俱全，房裏還放置了4張電影院實際在使用的椅子。其他還有寫着「ON AIR」和「緊急出口」的燈牌、金屬製的扶手等等，相當講究細節。

這間房間的租屋訊息立刻在網上瘋傳，許多網友羨慕地表示「我也想住」、「家裏有電影院是我的畢生夢想」、「天啊，連地毯都跟電影院一模一樣」、「房租比我想像的便宜耶」、「如果在我家附近，我就去租了」。

該公寓的管理公司「ニッショー」指出，疫情開始後，民眾待在家中的時間增加，為了提供租客更愉快的體驗，他們從2021年5月開始，就陸續推出「健身」、「露營」等主題的房間，後來決定打造個人劇院，沒想到意外引發話題。

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