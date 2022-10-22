日圓「跌跌不休」遊客別被沖昏頭腦　專家：日本已現第8波疫情

日本10月開放自由行與免簽入境，加上日圓「跌跌不休」，吸引許多人前往旅遊，但專家警告，日本已迎來第8波疫情，加上全體免疫正逐漸消失，預估第8波可能會在10月底爆發，嚴重程度恐超越第7波。



根據日本《共同社》報道，日本第7波疫情趨緩後，陸續開放邊境封鎖限制，但近日每日確診人數卻有增加的趨勢，其中北海道、東北、北陸以及近畿等地區的增長最明顯，加上疫苗的接種率止步不前，引發醫療專家擔憂。

專家指日本10月底恐會爆出第8波疫情。

+ 14

報導指出，冬季本來就是新冠與流感的高峰期，天氣寒冷不開窗，導致室內空氣不流通，加上跨年假期人流活動增加，都會提高感染風險。以2020年與2021年的跨年為例，就出現了疫情擴大的情形，然而2022年又迎來國內外旅遊大解禁，當局取消入境限制並啟動全國旅遊支援，人潮勢必會比往年更盛。

根據世界衛生組織統計，早在今年夏季就已開放的歐洲，也明顯出現疫情反彈的情形，9月後感染人數顯著增加，法國8月底的單週感染人數為10萬多人，但9月底卻驟升超過30萬人。

此外，日本疫苗接種率低迷也是隱憂，據日本官方截至20日的統計顯示，第2劑疫苗的接種率超過80%，但第3劑接種率僅65.8%，而兒童首劑與第2劑疫苗接種率也都未超過30%，日本全體免疫已開始持續下降。

該報道引述京都大學教授西浦博認為，日本第8波疫情已經開始，恐會在10月底開始全面蔓延，但擁有免疫的人會逐漸減少，未來感染機將持續增加，嚴重程度非常可能超過第7波疫情。

延伸閱讀：疫情｜天選之人秘密曝光？ 研究揭一關鍵 千萬人確診他們卻沒事

+ 21

延伸閱讀：

法國退出《能源憲章條約》 德國、比利時表態跟進

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】