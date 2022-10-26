二十大︱多國領導人祝賀習近平連任　岸田籲構建穩定日中關係

中國國家主席習近平10月23日在二十大上當選中國共產黨中央委員會總書記後，日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅和印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）等多國領導人表示祝賀。



尹錫悅

韓聯社指，韓國政府25日以總統的名義致信祝賀習近平在二十大上當選，賀信內容包括願與習近平為發展韓中關係而展開溝通合作。

岸田文雄

根據新華社，岸田文雄表示，日中兩國肩負維護地區及世界和平與繁榮的重要責任，自己願與習近平加強溝通，向兩國民眾和國際社會指明日中關係發展方向，大力推動構建具建設性且穩定的日中關係。

報道指，斯里蘭卡總統維克勒馬辛哈（Ranil Wickremesinghe）、委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）、伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）與柬埔寨首相洪森（Hun Sen）等人亦對習近平當選表示祝賀。

佐科維多多

印尼總統佐科維多多24日在Twitter發布自己與習近平的合照，並稱：「祝賀習近平主席再次當選為中國共產黨中央總書記。期待一起努力加強印尼與中國的夥伴關係，促進印度洋—太平洋（Indo-Pacific，簡稱：印太）及其他地區的和平、穩定和繁榮。」

Congratulations to President Xi Jinping on his re-election as General Secretary of the CPC. Looking forward to working together in further strengthening RI-China partnership and promoting peace, stability, and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. pic.twitter.com/j61akQXcNb — Joko Widodo (@jokowi) October 24, 2022

李顯龍

新加坡外交部25日公布總理李顯龍（Lee Hsien Loong）寫給習近平的賀函。李顯龍在信中重申新中兩國之間極佳的關係，並強調兩國應繼續共同努力，在未來幾年擴大和深化合作。

普京

俄衛網10月23日引述克宮網站公布，俄羅斯總統普京祝賀習近平再次當選為中國共產黨中央委員會總書記，並表示願繼續就發展國家間全面夥伴關係和戰略互動進行對話。

金正恩

根據朝中社，朝鮮領袖金正恩23日向習近平致賀電，表達加強朝中關係的決心。金正恩表示，如今朝中兩黨進一步加強團結合作，在任何形勢變化和挑戰下都堅定不移地引領以社會主義為核心的兩國關係發展。