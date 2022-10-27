蘋果終於屈服改用Type-C？Apple高層首度證實：別無選擇

蘋果（Apple）的商品自推出以來，幾乎都使用特有的「Lightning」充電線，而非市面廣泛使用的「Type-C」充電規格。歐盟在今年10月初通過議案後，宣佈所有在歐盟販售的手機、平板，都必須使用「Type-C」，對此蘋果高層也在近日受訪時首度坦言「別無選擇」，預計將會接受歐盟的規範。



根據外媒《9to5Mac》報道，蘋果全球行銷資深副總傑斯威克（Greg Joswiak）日前參與年度科技論壇（Tech Live），並接受《華爾街日報》採訪時表示，儘管蘋果內部並不同意歐盟的議案，但也首度坦承蘋果將會遵守「使用Type-C」的新規定。

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傑斯威克表示，全世界目前最受歡迎的2種充電規格，分別是「Type-C」與「Lightning」，其中更有超過10億人使用後者。傑斯威克強調，蘋果一直以來的信念，就是希望打造出一款「可與充電線斷開的電纜」，也就是其中一端為「Lightnging」，另一端則供用戶彈性使用。

傑斯威克指出，儘管歐盟此議案的出發點是好的，但卻與蘋果內部存在些許分歧，並坦言會因為監管問題而變得更為棘手。傑斯威克無奈證實，蘋果對歐盟的新規定「別無選擇」，就算他們並未直接證明iPhone等商品未來都將改採「Type-C」規格，但也承認「這是唯一解決方法」。

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