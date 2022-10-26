傳Apple大幅縮減iPhone 14 Plus產能　部分代工停產：砍單超過4成

撰文：中關村在線
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近日，有海外媒體報道稱，由於銷量情況不佳，與蘋果官方預期相差甚遠等原因，蘋果官方已經通知其供貨商，暫停iPhone 14 Plus機型的生產。

目前國內並未透露名稱的代工廠已經收到蘋果停產通知，海外代工廠官方也大量砍單，大概越砍掉了4成左右。另外，兩家供應商已被告知分別將iPhone 14 Plus的產量縮減70%和90%。

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據彭博社報道，9月蘋果放棄了提高iPhone 14產量的排產計劃。當前，全球的經濟形勢下行是這iPhone 14兩款產品購買需求下降的一個主要因素，迫使蘋果公司重新考慮如何管理、推廣和銷售庫存產品。不過，彭博社指出，與該系列的iPhone 14兩款機型相比，iPhone 14 Pro的兩款機型在客戶中的需求表現十分強勁。

另外，據數據調研公司Canalys的最新報告發現，第三季度智能手機全球出貨量下降。該公司表示，未來六到九個月可能會持續下滑，但假日季節可能會帶來智能手機銷量的增長。截止目前，蘋果官方並沒有回應iPhone 14 Plus減產事件和影響。目前來看，最主要是蘋果錯誤的高估了自家產品力，導致做出了錯誤的市場判斷，將新品的售價定的過高，這也導致了原本最被看好的新品，銷量不佳。

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