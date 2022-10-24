共和黨中期選舉若失利　美國會否發生動亂？

按照美國政治史，在任總統所屬政黨在中期選舉總是被選民刷下來，失去對參眾兩院的控制權，使得在任總統成為執政「跛腳鴨」，立法過程必須與參眾兩院更加有商有量。



如果共和黨「輸掉」中期選舉或表現不如預期，例如未能贏得參眾兩院控制權、未能在關鍵搖擺州贏得關鍵官員職務的選舉，形同中期選舉敗選。

非主流候選人素質將影響共和黨勝算

美國中西部的保守選民認為，共和黨或特朗普「敗選」，像去年國會山騷亂的事件可能重演，甚至惡化成內亂。

共和黨建制派確實擔心特朗普支持的非主流候選人的素質，會影響共和黨的勝算。

圖為前總統特朗普今年8月在威斯康星州出席集會、為共和黨候選人站台。(Getty Images)

例如競選參議院賓夕法尼亞州席位的電視主持人兼名醫Mehmet Oz被認為是不合群、經常出現口誤的外來政治投機客（carpetbagger）；競選參議院俄亥俄州席位的凡斯（J.D. Vance），是一個在矽谷度過大部分成年生活，並有類似問題的風險投資家；競選參議院喬治亞州席位的前橄欖球明星沃克（Herschel Walker），面臨家暴、隱瞞自身心理狀態等問題；競選參議院亞利桑那州席位的馬斯特斯（Blake Masters）落後民主黨對手，可能輸掉這場選舉。

布魯金斯學會美國選舉政治研究員卡馬克（Elaine Kamarck）在評論文章中寫道：「特朗普在今年初選季一直在抵制共和黨建制派，以便在黨內打上自己的烙印。如果11月後民主黨人繼續控制參議院，甚至多拿下一兩個席位，那共和黨人就只能怪特朗普了。」

如果特朗普受到責難，連帶他參選2024年共和黨總統候選人初選的贏面也將受挫。許多共和黨大佬如反特朗普旗手切尼（Liz Cheney）、前副總統彭斯、前國務卿蓬佩奧、新澤西州前州長克里斯蒂（Chris Christie）、美國常駐聯合國前任代表黑利（Nikki Haley）等，將給特朗普重返白宮之路帶來更多障礙。

不過，也有政治觀察員認為，不論共和黨與特朗普支持的候選人在中期選舉有什麼表現，都不會影響特朗普支持者對他的忠誠。

作為特朗普忠實支持者，共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）以及格茨（Matt Gaetz）1月6日召開記者會，將國會暴亂責任歸咎於民主黨人、國會警察和聯邦政府。（AP）

喬治亞學院和州立大學的政治分析師克里爾說：「儘管無法連任總統，面對兩次彈劾、約10起嚴重的刑事調查以及無數足已擊倒大多數政治領袖的醜聞，特朗普依然是共和黨的領袖。特朗普在黨內的支持率非常有承受力，不會因為今年11月共和黨的任何表現而受損。」

共和黨在中期選舉的表現仍有可能大好。如果特朗普支持的候選人多數在中期選舉勝出，則特朗普重返白宮之路將平坦許多，他也將成為共和黨內呼風喚雨的主導力量。

那些相信「2020年總統選舉結果被民主黨人盜走」（即所謂「特朗普大謊言」）的共和黨人進入州和聯邦各級政府，將給美國政治烙下更保守的印記，三權體制將進一步保守化。

「美國民主處於危險之中」

英國廣播公司駐美國記者Katty Kay今年夏天採訪美國中西部和東部的亞利桑那州、懷俄明州、喬治亞州和賓夕法尼亞州，她發現許多民眾擔心，如果共和黨的表現不如預期，特朗普與共和黨可能魚死網破，煽動支持者發動比去年國會山騷亂更嚴重的內亂，「情況可能變得非常糟糕」。

亞利桑那州一對老夫婦甚至表明會拿起武器，他們認為這是最好的選擇。喬治亞州一名選舉官員說，2020年大選後他們面對特朗普死忠支持者的襲擊威脅；她認為，今年中期選舉的情況會更糟。

美國國會衝擊調查委員會10月13日播放時任總統特朗普的講話。（AP）

Katty Kay分析指出，如果相信「特朗普大謊言」的共和黨人進入體制，改變選舉機制以確保保守派穩贏，則自由派在2024年大選後也不會信服選舉結果，也會說他們的選舉結果被竊走。

她說：「我橫跨這個國家數千英里，很顯然，雙方基於非常不同的理由，但都認為美國民主處於危險之中，雙方互相指責。對於這種螺旋式的不信任缺失，沒有明確的解決辦法。我在全國各地聽到人們表達憤怒、焦慮，甚至談論暴力。」

南洋理工大學拉惹勒南國際研究院研究員洪友任認為，不排除特朗普和部分共和黨人再次拋出「選舉結果被盜」的論調。

他接受《聯合早報》訪問時說：「中期選舉會是2024年總統選舉的一次綵排，尤其是如果他們沒有贏得選舉或表現不佳，我們會否看到特朗普和部分共和黨人再次拋出2020年選舉後的『選舉結果被盜』的謊言？這種可能不能排除。」

美國喬治敦大學歷史系教授卡津（Michael Kazin）則認為，上述擔心有些言過其實。他受訪時說，如果共和黨沒有奪回眾議院，甚至沒有奪回參議院，特朗普和他那三成的死忠支持者可能會高喊「欺詐」。

不過，他說，共和黨的國會領袖不會同意這麼做。他也認為，只要兩黨繼續盡全力在民主選舉上競爭，就不會想通過武力來爭奪國家統治權，美國就可以避免暴力衝突。