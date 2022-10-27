英國王室︱哈里回憶錄明年1月面世　書名Spare大玩雙關語爆爭議

英國哈里王子（Prince Harry）籌備多時的回憶錄，出版社10月27日宣布新書將在2023年1月10日推出，並公布書名為Spare，隨即引發爭議，不少英媒認為書名帶有「挑釁」意味。



Spare有後備、替補的意思，甚至是閒置、多餘，英媒指相信書名Spare是取自句語the spare to the heir（繼承人的後備），《每日郵報》、《鏡報》等都指書名「挑釁」。

王室作家菲茨威廉姆斯（Richard Fitzwilliams）向《每日郵報》指，這是一個會引起轟動的書名，暗示作者沒有得到重視，或者自己不是處於事件中心，認為王室將會「非常關注」此書。

英國王室：英女王逝世後，威廉王子、凱特王妃、哈里王子與夫人梅根「四人組」2022年9月10日一同在溫莎堡（Windsor Castle）外與民眾見面。（Getty）

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Spare的其他意思

另一研究文化與品牌的專家埃德（Nick Ede）則認為選擇Spare這個書名，除了挑釁外，也是增加展示哈里的幽默感，他認為是大膽的選擇。

Spare不止一個意思，也可以有放過、寬恕的意味，出版社未有主動解釋書名意思，留待各人自行判斷。

We are excited to announce the remarkably personal and emotionally powerful story of Prince Harry, The Duke of Sussex.



SPARE, the highly anticipated #PrinceHarryMemoir, will be published on January 10, 2023. Learn more at https://t.co/L0I4CT4flH pic.twitter.com/iqdBjBwkWE — Random House Group (@randomhouse) October 27, 2022

據出版社蘭登書屋集團（Random House Group）新聞稿，Spare將帶讀者回到20世紀令人感受強烈的畫面：兩個年輕男孩、兩位王子，走在他們母親的棺材後，被全世界注視。隨着戴安娜王妃下葬，數十億人都想知道王子的想法和感受，以及他們的生活從那時起是如何發展，新聞稿接着指此書就是哈里終於說出的故事。

這本回憶錄除了有英文版，在英國、澳洲、加拿大等地推出外，也會翻譯成15種其他語言，包括中文、西班牙文、意大利文、德文等。

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