英國王室︱傳查理斯三世保留哈里與安德魯攝政資格　還加入新成員

英媒10月27日引述消息人士報道，英王查理斯三世（Charles III）將保留哈里王子（Prince Harry）與安德魯王子（Prince Andrew）擔任國務顧問（Counsellor of State）的資格，還可能加入更多王室成員。



根據《1937攝政法令》規定，英國君主的配偶加上順位排在前四位的21歲以上繼承人，會被任命為國務顧問，他或她們可在英王不適或不在英國時，代表英王處理公務。

目前這五人為王后卡米拉（Queen Consort Camilla）、威廉王子、哈里王子、安德魯王子和比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）。但英媒9月傳出查理斯三世有意推動修法，把哈里王子、安德魯王子及比阿特麗斯公主剔走，原因是這三人均非在職王室成員（working royals）。

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哈里與安德魯如今可望避過「搣柴」危機，英國廣播公司（BBC）27日引述消息人士報道，哈里與安德魯將可維持國務顧問身份，另一方面查理斯三世還可能擴大國務顧問數目，加入他的妹妹安妮公主（Princess Anne）與弟弟愛德華王子（Prince Edward）。