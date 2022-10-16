英國哈里王子新書內容「好爆」？英媒：他或被禁出席查理斯加冕

撰文：ETtoday
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英王查理斯三世（King Charles）傳出正在考慮是否要讓次子哈里王子（Prince Harry）參加他的加冕儀式。

一名消息人士向媒體爆料，英王查理斯將視「哈里的表現」來決定，如果哈里在新書內容中抨擊後母、英國王后卡米拉（Camilla），那查理斯就會禁止他出席明年的加冕儀式。

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英王查理斯的加冕儀式將於2023年5月6日在西敏寺舉行，儀式上查理斯三世與卡米拉王后將會同時獲得加冕，然而，哈里王子能否出席將取決於「他自己的選擇」。

一名消息人士13日向《每日野獸》透露，如果哈里在即將出版的自傳回憶錄中攻擊卡米拉，查理斯就會禁止哈里參加他的加冕儀式。

消息人士解釋，對查理斯來說，無論自己如何遭受哈里攻擊他都可以承受，「但如果哈里強迫他做出選擇，在書中抨擊卡米拉，我毫不懷疑地認為查理斯會選擇卡米拉」。他補充，因為這位新君主「非常保護」他的第二任妻子。

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另一名知情人士則透露，哈里與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）目前仍在明年加冕儀式的暫定名單上，國王給他們一個選擇的機會，「要不是被邀請，就是被排除在外」。

美國《Page Six》雜誌2021年7月發布消息稱，哈里正在撰寫的新書將於隔年問世。結果原定今年11月出版的回憶錄，在夏天傳出時程延宕，王室傳記作家鮑爾（Tom Bower）更說，查理斯和王室家族都形容這本書就像一枚「定時炸彈」，令人非常緊張。

此前，王室宣布國王加冕日期後即引發討論，因為5月6日正好是哈里王子與梅根的長子阿奇（Archie）的生日，而查理斯三世的加冕勢必會搶走孫子的風頭，恐將引發哈里夫婦的不滿，因為此舉很有可能被他們認為是英國王室的「挑釁行為」，且查理斯三世至今不讓兩人的孩子獲封殿下頭銜，也傳出梅根早已有所怨言。

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