意大利米蘭發生持刀襲擊事件　1死5傷　傷者包括一名阿仙奴球員

意大利北部大城市米蘭（Milan）10月27日發生持刀襲擊事件，一名男子在超級市場內襲擊多人，造成1死5傷，其中一名傷者是英超球會阿仙奴外借到意甲球會的AC蒙札（AC Monza）的西班牙籍後衛馬里（Pablo Mari）。



美聯社、天空新聞（Sky News）及英國廣播公司（BBC）報道，事件發生於米蘭附近城鎮阿薩戈（Assago）的家樂福（Carrefour）超市內，46歲的男疑犯從貨架上取下一把刀，再向店內顧客襲擊。

事件發生後不久，警方及救援人員接報到場，疑犯隨即被捕，目前未知行兇動機，初步排除與恐怖主義有關，但指他患有精神問題。

至於6名遇襲人士中，一名年約30多歲的超市員工送院時證實不治，另外有最少3名傷者情況嚴重。而蒙扎的高層表示，馬里的背部有比較深的刀傷，幸好沒傷及肺部等主要器官，性命沒有危險，認為他可以很快康復。

現年29歲的馬里在2020年由巴西球會法林明高（Flamengo）加盟阿仙奴，並在今季外借到蒙扎。