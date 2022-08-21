日本少女東京澀谷持刀刺傷2人　日媒稱疑兇自白為弒母殺弟練手

撰文：聯合新聞網
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日本東京澀谷區20日晚間發生隨機刺人事件，一名家住埼玉縣的15歲女中學生，涉嫌持刀在當地一處道路上刺傷一對母女，已被警方依殺人未遂罪嫌逮捕。（編按：由於疑犯是未成年人士，警方沒公布其姓名。）

少女在盤問過程中供稱「我想被處死」，所以隨機挑人下手，她稱不認識兩名受害人。不過，日本朝日電視台又披露新的消息，調查人員稱少女表示，

我想殺死我媽媽和弟弟，但是我沒有勇氣，所以刺了他們當做練習，我想殺了我媽媽，就是這樣。要是讓弟弟看到（我殺媽媽）就太可憐了，我想我也得殺了他。
疑兇被捕後對警方作供

（編按：受傷的婦人約53歲，與她同案受傷的女兒19歲。兩人20日晚7時20分左右受襲。53歲婦人是一家商店的兼職員工。疑兇手持菜刀從後接近她們並施襲，婦人肩部、腹部及背部嚴重受傷，但仍能將疑抓住，交予接報到場的警察處理。婦人的女兒背部及手臂也中刀，警方說，母女倆受重傷，至少需三個月才能痊癒，女兒的背部傷口有10多厘米深。）

圖為發生持刀傷日案的日本東京澀谷圓山町京王井之頭線新泉站附近住宅和餐廳林立、人口密集的區域。

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朝日電視台指出，目前尚不清楚少女與其家人間是否有出現問題。（編按：共同網21日稱，少女接受盤問時又否認襲擊出於任何家庭或學校的問題，這與朝日電視台此前的報道內容有矛盾。）

事發當時，警方發現少女帶了三把刀，當中有菜刀、水果刀及摺疊刀。

（編按：共同網21日稱，一名目擊者告訴共同社，當少女被到場警察按住時，她靜靜地哭泣，刀子散落在她周圍。這名28歲的男性目擊者說，少女穿着褲子和一件上面有血蹟的T 恤，稱她「有一頭黑髮，看起來很年輕」。）

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