日本少女東京澀谷持刀刺傷2人　日媒稱疑兇自白為弒母殺弟練手

日本東京澀谷區20日晚間發生隨機刺人事件，一名家住埼玉縣的15歲女中學生，涉嫌持刀在當地一處道路上刺傷一對母女，已被警方依殺人未遂罪嫌逮捕。（編按：由於疑犯是未成年人士，警方沒公布其姓名。）



少女在盤問過程中供稱「我想被處死」，所以隨機挑人下手，她稱不認識兩名受害人。不過，日本朝日電視台又披露新的消息，調查人員稱少女表示，

我想殺死我媽媽和弟弟，但是我沒有勇氣，所以刺了他們當做練習，我想殺了我媽媽，就是這樣。要是讓弟弟看到（我殺媽媽）就太可憐了，我想我也得殺了他。 疑兇被捕後對警方作供

（編按：受傷的婦人約53歲，與她同案受傷的女兒19歲。兩人20日晚7時20分左右受襲。53歲婦人是一家商店的兼職員工。疑兇手持菜刀從後接近她們並施襲，婦人肩部、腹部及背部嚴重受傷，但仍能將疑抓住，交予接報到場的警察處理。婦人的女兒背部及手臂也中刀，警方說，母女倆受重傷，至少需三個月才能痊癒，女兒的背部傷口有10多厘米深。）

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朝日電視台指出，目前尚不清楚少女與其家人間是否有出現問題。（編按：共同網21日稱，少女接受盤問時又否認襲擊出於任何家庭或學校的問題，這與朝日電視台此前的報道內容有矛盾。）

事發當時，警方發現少女帶了三把刀，當中有菜刀、水果刀及摺疊刀。

（編按：共同網21日稱，一名目擊者告訴共同社，當少女被到場警察按住時，她靜靜地哭泣，刀子散落在她周圍。這名28歲的男性目擊者說，少女穿着褲子和一件上面有血蹟的T 恤，稱她「有一頭黑髮，看起來很年輕」。）

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