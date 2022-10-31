一片看懂｜美國中期選舉倒數一周　拜登被「紅色浪潮」淹沒？

「投票、投票、投票！」正所謂重要事情說三遍，呼籲人們投票近來已經成為了美國總統拜登（Joe Biden）的口頭禪。美國此刻通脹高企、罪案高漲、難民壓境，而種族、LGBTQ、教育、墮胎、槍權等各個層面的文化戰爭愈演愈烈，11月8日中期選舉的結果不只是對拜登的考驗，也將決定華府政策前路何往。



與多數西方民主國家不同，美國每兩年就有一次全國性的選舉，四年選一次總統，兩年選一次國會。這次中期選舉將會決定民主黨能否繼續控制國會參、眾兩院。如果拜登失去國會控制權，獨守白宮又有何用？

以往總統所屬政黨在中期選舉輸多贏少。但經歷過2021年1月6日國會暴亂的民主危機，美國政壇出現巨變，這次民主黨的勝算又如何？拜登會否被共和黨的「紅色浪潮」所淹沒？

除了選舉結果對美國權力分佈的重整之外，中期選舉對於2024年總統大選，以及共和、民主兩黨的政治形勢都有指標性作用。這次選舉有何選情重點值得關注？

進一步而言，國會暴亂之後，特朗普依然毫無證據地質疑選舉公正，共和黨內附和者眾，「選舉否定者」勢力急漲，大舉投入選戰爭權。這次中期選舉到底會否讓這些特朗普派有機可乘，為2024年選舉再現民主危機埋下伏線？