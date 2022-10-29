中共二十大後官方首次評論中俄關係　學者：憂慮多極世界出現失衡

這是中共二十大召開後，中國官方首次評論對俄關係。受訪學者解讀，中共政治局委員、國務委員兼外長王毅最新表態顯示中國對俄政策的延續性，也有意繼續加深中俄戰略夥伴關係，但同時透露擔憂俄烏戰爭正在削弱普京（Vladimir Putin）政權，不希望看到目前的多極世界出現戰略失衡。



中共政治局委員、國務委員兼外長王毅10月27日與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）通電話，表示中國將堅定支持俄國在總統普京領導下，團結帶領其人民克服困難、排除干擾，實現發展戰略目標，在國際舞臺上「進一步確立俄羅斯大國地位」。

這是中共二十大召開後，中國官方首次評論對俄關係。受訪學者解讀，王毅最新表態顯示中國對俄政策的延續性，也有意繼續加深中俄戰略夥伴關係，但同時透露擔憂俄烏戰爭正在削弱普京政權，不希望看到目前的多極世界出現戰略失衡。

圖為10月27日，俄羅斯總統普京出席莫斯科舉行的瓦爾代國際俱樂部會議。（AP）

據中國外交部官網消息，王毅星期四與拉夫羅夫通話，就烏克蘭及共同關心的國際和地區問題交換了意見。

王毅指出，普京在二十大後第一時間向中共總書記習近平發來賀信，體現中俄之間高水準的互信和堅定的相互支持。

王毅並表示，中國願同俄國深化各層級交往，推動兩國關係和各領域合作不斷邁向更高水準，為動盪不安的世界提供更多的穩定性，「任何阻擋中俄前進步伐的企圖都不可能得逞」。

中國人民大學國際關係學院教授成曉河接受《聯合早報》採訪時評估，王毅的表態彰顯二十大後的中國外交和對俄政策，不會發生重大變化，「仍然強調中國與俄羅斯之間的友好關係，仍然強調有發展關係的這種意願」。但中國對俄羅斯目前陷入的困境「一清二楚」，不會讓中俄關係「完全綁定」。

中國在繼續發展與俄羅斯關係的同時，也謀求與西方一些國家進行溝通並改善關係，尋求相對平衡的外交政策。

學者：俄國目前更需要中國

成都世通研究院副院長朱明受訪時則分析，俄羅斯目前在烏克蘭戰場上面臨困難，王毅既透露出擔憂，也希望目前多極力量的世界格局不要失去平衡。

「比如說美國北約的勢力完全壓過俄羅斯，這肯定不是中國所樂意見到的，這是一種力量的失衡。」

朱明認為，從中國的角度而言，世界政治力量一旦失衡，可能引起更大的「危險跟海嘯」；普京政權如果不保，不排除之後可能出現「更激進的俄羅斯」。

圖為2016年6月，普京訪問北京。王毅稱「任何阻擋中俄前進步伐的企圖都不可能得逞」。（AP）

普京曾在俄烏戰爭爆發前訪問北京。他星期四透露，自己沒有把俄羅斯向烏克蘭展開「特別軍事行動」的計畫，預先知會習近平。普京當天也表示，俄羅斯繼續支持北京對台主張，並指近期美國官員接連訪台是「挑釁行為」。

他還形容俄中關係達到了「前所未有的水準」，並稱習近平為「親密朋友」。

成曉河分析，目前在中俄關係中是俄羅斯更需要中國，普京將對華友好的調子拉高，意在「講給西方聽」。但這可能會為中國與西方打交道的過程中「製造某種程度的困難和障礙」。

另一方面，中國國防部新聞發言人譚克非星期四在例行記者會上，也證實國務委員兼防長魏鳳和近日與俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）通話，就雙方關心的國際和地區問題交換意見，但並未透露中俄防長的通話內容。

本文獲《聯合早報》授權轉載

