俄羅斯黑海艦隊所駐港口爆炸　控烏襲擊護航運糧船　英國專家涉案

俄羅斯國防部稱，10月29日早上烏克蘭對位於塞瓦斯托波爾灣（Sevastopol Bay）內外駁船點的黑海艦隊船隻和民用船隻進行恐怖襲擊。



俄羅斯國防部當天稱稱：「需要強調的是，黑海艦隊遭到恐怖襲擊的船隻參與保障『糧食通道』安全的任務，此為從烏克蘭港口運輸農產品的國際倡議。」

俄羅斯國防部稱，英國專家參與策劃早晨對塞瓦斯托爾的無人機襲擊。。

俄羅斯國防部稱，這宗恐怖襲擊的籌備和烏克蘭第73海軍行動特別中心軍人的培訓是由身在烏克蘭尼古拉耶夫州奧恰科夫市（Ochakiv）的英國專家領導下進行的。

所有自烏克蘭出口的穀物，都會先開到土耳其接受檢查，再前往其他國家。俄羅斯指控受襲的船艦，是為那些運糧船進行護航的。圖為2022年7月13日，土耳其馬爾馬拉海（Marmara Sea）一艘準備通過伊斯坦堡博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）的貨船。（AP）

英媒29日稱，烏克蘭克里米亞塞瓦斯托波爾灣發生多次大爆炸，俄羅斯聲稱烏克蘭以無人機進行大規模襲擊。

當地居民報告說爆炸威力之大，令房屋和窗戶為之震動。他們又聽到巨大爆炸聲，並看到碼頭冒出黑煙。

英國小報《每日郵報》29日稱，俄羅斯黑海艦隊受襲，出動應對烏克蘭無人機襲擊。水下無人機被認為在引爆前一直尾隨俄艦。

美國《新聞周刊》29日引述塞瓦斯托波爾市長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhaev）稱該市已成為，以「無人機和遙控水面載具」進行「大規模襲擊」的目標。

儘管如此，他稱當地沒有損毀報告。他說該市情況受控，所有緊急應對部門已準備就緒。

拉茲沃扎耶夫對俄塔社稱，事件是俄軍侵烏後對當地最大規模的襲擊。他說行動是針對黑海艦隊的，而所有無人機都被提前發現並摧毀。

烏克蘭局勢：2008年9月11日，俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）停泊在塞瓦斯托波爾（Sevastopol）港口。俄羅斯國防部2022年4月14日證實，該艦在黑海沉沒。（AP）

《每日郵報》報道中附上影片，稱片中是一架俄軍直升機在歐米茄灣（Omega Bay）摧毀了一架「水下無人機」。影片顯示，直升機在水中物體上空盤旋，然後水面起火並冒出滾滾濃煙。報道指是直升機向「水下無人機」發射導彈。

該報引述俄羅斯消息人士稱，凌晨4時30分起，俄軍部署在軍艦的防空系統被迫迎擊，應對烏軍從那時開始持續至少5小時的持續攻擊。

《每日郵報》引述烏克蘭消息人士稱，黑海艦隊幾艘船艦被炸毀。

該報稱，這標誌着迄今為止烏克蘭對塞瓦斯托波爾的俄軍資產進行的、「最大膽的襲擊」。

據烏克蘭RBC.UA新聞網報道，烏克蘭內務部長顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）29日在社交平台Telegram上發文稱，俄羅斯黑海艦隊因處理爆炸物方面疏忽，4艘軍艦在塞瓦斯托波爾灣發生爆炸，其中包括1艘護衛艦和1艘登陸艦。