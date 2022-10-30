黎巴嫩政治危機惡化：總統任期結束　反政府示威持續

黎巴嫩總統奧恩星期天（10月30日）正式離開總統府，結束他長達6年的總統任期。



奧恩（Michel Aoun）受到許多基督徒的崇拜，被視為黎巴嫩教派體系中的捍衛者。但批評者認為，奧恩助長了腐敗並幫助武裝組織真主黨（Hezbollah）獲得影響力。

10月27日，奧恩在離任前簽署了一項由美國斡旋的「歷史性」協議，達成黎巴嫩與以色列兩國關於地中海東部海域的劃界協議，為當地的地區穩定與繁榮奠定基礎。

但由於黎巴嫩的金融危機已將80%的人口推向貧困，因此相較於奧恩的政治成就，更多人對當前的經濟危機深感不滿，導致反政府抗議活動持續上演。

根據黎巴嫩的憲法，總統由議會選舉產生，任期6年，最遲須在現任總統任期結束前10天選出新任總統。

若候選人獲得議會三分之二議員支持，既128人中的86人，則自動當選總統。但若無人獲得三分之二多數支持，獲得50%多數的候選人即可當選為總統。

但黎巴嫩至今未能選出新一任總統，兩位主要候選人在此前幾輪的投票中均未能獲得多數選票。

黎巴嫩面臨總統、總理雙領導人職位空缺的情況，國家目前由看守內閣管理。

本文獲《聯合早報》授權轉載

