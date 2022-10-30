韓國梨泰院人踩人慘劇154死　爸爸接女兒最後電話：只傳來尖叫聲

韓國首爾梨泰院10月29日的萬聖節派對演變成大規模人踩人事件，造成至少154人死亡、133人受傷，不少死者為年輕女性。據韓媒報道，一位爸爸崔先生當晚到場尋找女兒，他講述曾接到女兒打來的電話，但傳來的只有尖叫聲。次日他收到女兒遇難的消息。



韓媒《亞洲日報》報道，崔先生29日晚上10點33分接到女兒打來的電話，但在電話裏只能聽到尖叫聲，不久後信號中斷。擔心不已的崔先生之後從電視看到梨泰院出事的消息，隨即趕往現場及漢南洞居民中心尋找女兒。首爾政府在該居民中心設立了失蹤案件處理中心。

梨泰院事件釀嚴重傷亡，不幸地崔先生最終未有收到他盼待的消息，30日上午警方來電，通報他女兒已離世的消息，據報道，崔先生之後趕到安放女兒屍體的東國大學一山醫院，在警方描述屍體衣著後，他忍不住嚎啕痛哭。

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在慘劇發生後，數以百計的死傷者家屬趕到漢南洞居民中心尋人，截至30日上午，該中心也收到逾3,580宗尋人求助的電話。韓國官員指，至今確認到90%死者的身份，仍有10%尚在確認中。

有一名30多歲的男倖存者向《亞洲日報》表示，慘劇對心理造成劇烈衝擊，不願回想當時場景，並指「多希望那只是一場噩夢」。

韓國總統尹錫悅30日已宣布全國進入7天哀悼期，國內多間電視台也宣布停止播放所有娛樂節目，改為播放與梨泰院事件相關的報道。

遭取消的節目包括韓國廣播公司（KBS）的《社長的耳朵是驢耳朵》、《2天1夜》，首爾廣播公司（SBS）的《Running Man》、《人氣歌謠》等。