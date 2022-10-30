韓國梨泰院人踩人恐怖堆疊畫面曝光　窄巷人群疊滿2層樓頻呼救

韓國梨泰院29日舉行的萬聖節派對發生「人踩人事件」，一百多人死亡。然而在Twitter（推特）上出現一段可能是造成事發起因的畫面，一條小巷子裏，人體堆疊將近2層樓高，並且不停呼叫救援。



畫面顯示，事件發生後的第一時間，小巷子內的人群已經呈現或趴或臥的狀態，堆疊的人群將近2層樓高，由於彼此互相卡住，動彈不得，從拍攝者視角只看到露出的人頭在呼救。

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救難人員試圖先將卡在正面或下方的人拉出來，但依然難抵人群的重量，有些人試圖從牆上拉人上去，降低底層的重量，不過由於影片僅10秒，也無法得知牆上的人是否有救援成功。

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