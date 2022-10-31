韓國梨泰院人踩人｜10萬人流僅派200警力　究責對象都有誰？

位於韓國首爾龍山區梨泰院洞的萬聖節慶祝活動樂極生悲，發生死傷慘重的人踩人事件。事件發生在10月29日晚上，天亮之後，30日有不少媒體批評，政府在保安與人群管理方面疏失，有政界人士將矛頭直指總統尹錫悅為是次意外的「間接兇手」。

圖為韓國首爾梨泰院發生人踩人意外的現場地圖。（01製圖）

意外發生在漢密爾頓酒店後面一條連接梨泰院站1號出口和美食街的狹窄小巷中，這是一條佈滿俱樂部和酒吧的街道。

有目擊者觀察到，意外發生前人們在擁擠的小巷內互相推擠。小巷長45米，寬4米，向主幹道和車站傾斜。這麼多人困在巷中、又彷如骨牌倒下般堆疊，令趕抵現場的救援人員對於被壓在最底層的人，欲救無從。很多人就是這樣錯過接受急救的黃金時間，死於窒息或出血等。

隨着當局調查事件發生過程和原因，有聲音認為，這場災難本可避免，或者至少可以部份受控。

低估人流？

有關方面倘及早就到以下幾點作出安排，是否能夠避免意外發生？

梨泰院的萬聖節街頭派對一直長期被宣傳、用作吸引民眾和遊客參加活動，因為梨泰院是一個新興的消費和觀光熱點。每年，盛裝打扮的人湧到這裏，在這個特大派對盡情玩樂。

今年3年來第一個不要求人們佩戴口罩或限眾的萬聖節，當局其實可預期的是，包括韓國民眾、旅居當地外國人或外國遊客都會蜂擁而至，實行「報復式」慶祝。

有事發前一天（28日）到訪梨泰院的民眾指出，看到數萬人湧向事發現場一帶，已覺有可能「出大事」的隱憂。

韓聯社引述首爾市政府相關人士指出，市政府並未就萬聖節慶祝活動預先制訂對策，反而將人流管制措施交由各自治區安排。

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警力不足？

韓媒稱，梨泰院過去舉辦萬聖節活動，都會派出約800名警察巡邏。但據當局資料，事發時在梨泰院一帶僅部署200多名警員，只負責查緝毒品、性罪行、偷拍及盜竊等。

此外在野民主黨旗下民主研究院副院長南英姬事發後不久在社交平台上發文，指責政府在此事件中表現極不稱職。

她指出，自總統尹錫悅將總統府搬離青瓦台後，龍山區警察廳每日均要動用約700名警員保護總統上下班，間接導致當晚警力不足，直斥尹錫悅為是次意外的「間接兇手」，更要求他問責下台。不過因帖文引起爭議，已在約30分鐘後刪除。

韓國梨泰院人踩人：圖為2022年10月29日慘劇發生後，30日凌晨大批救援人員和消防員在意外現場救人。從照片可見，一名看來意識仍然清醒的傷者，被抬到在街上臨時搭建起來的帳篷。（AP）

內政部長：警察多都沒用

面對外界指責警方人群管理不力的聲音，內政部長李相民（Lee Sang-min，音譯）聲稱，即使部署更多警力，都無法避免悲劇的發生。

他30日在首爾政府大樓舉行的簡報會上說，「這不是一次特別令人關注的大型聚會」，規模與往年也無分別。

他雖承認曾就幾次示威活動而在光化門部署大量警察，但稱梨泰院事件似乎不是「部署更多警察或消防員就可防止的事件」。

10月30日，韓國首爾，早上梨泰院小巷仍然封閉，警員在現場調查。（Chung Sung-Jun/Getty Images）

《韓國先驅報》30日引述專家稱，因梨泰院的萬聖節活動是沒人組織、沒有主辦單位的，被追究責任的對象範圍因此縮窄。

韓國U1大學警察與消防管理系教授Yeom Gun-woong於30日在韓聯社電視台（YTN）的節目中說：「（對於其他類型的活動）組織者可能會受到法律（因管理不善）的懲處，但由於這是一場沒人組織的、自發的活動，因此很難有人就活動承擔責任。」

Yeom Gun-woong稱：「救援人員趕到現場時，看到傷亡比預想的還要嚴重。當局不得不在大首爾地區動員救護車和救援人員，」

《朝鮮日報》30日報道，龍山及中部消防局接報後不足10分鐘內派出所有救護車到場，其中龍山消防局更與意外現場只有數街之隔，只是當地有逾10萬人聚集、交通擁堵和擁擠令救護車寸步難行。此外現場有近300名急需救援的人，當局也沒有足夠人手來應對這麼多傷者。

首爾大學消防與災害系教授李英柱對YTN稱：「地方政府或機構舉辦的地區性活動，如預計參加人數超過1,000人，就必須有安全計劃和措施。但這是一場沒有特定組織者或主辦單位的地區活動，缺乏控制安全的功能。」

「這是一場本可以控制或預防的災難。但這並沒得到因應，一開始就沒有人承擔責任。」