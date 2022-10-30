韓國梨泰院人踩人｜慘劇有兆竟無人流管制　尹錫悅被轟間接殺人

韓國萬聖節前夕發生人踩人慘劇。10月29日晚，首爾龍山區梨泰院發生人踩人意外，迄今案中153死、100傷。當地有意見批評當局未有就節慶人潮預先安排人流管制措施，間接促成意外發生。



韓聯社引述首爾市政府相關人士指出，市政府並未就萬聖節慶祝活動預先制訂對策，反而將人流管制措施交由各自治區安排。梨泰院所屬的龍山區廳27日發布有關萬聖節活動的新聞稿，主要提醒民眾注意公共衛生，並未提及對應大規模人群聚集的安全管理措施。

曾於事故前一天（28日）到訪梨泰院的民眾指出，當日目睹數萬人湧向事發現場一帶，已覺有發生大規模事故的隱憂。

韓媒稱，梨泰院過去舉辦萬聖節活動，都會派出約800名警察巡邏。但據當局資料，事發時在梨泰院一帶僅部署了200多名警員，只負責查緝毒品、性罪行（例如偷拍）及盜竊等事項。

梨泰院人踩人153死中國人4死2傷 22外國人喪命｜持續更新

在野民主黨：尹錫悅須負責

在野民主黨旗下民主研究院副院長南英姬事發後不久在社交平台上發文，指責韓國政府在此事件中表現極不稱職。她指出，自總統尹錫悅將總統府搬離青瓦台後，龍山區警察廳每日均要動用約700名警員保護總統上下班，間接導致當晚警力不足，直斥尹錫悅為是次意外的「間接兇手」，更要求他問責下台。帖文引起公眾爭議，已在約30分鐘後刪除。

輿論批欠人流管制釀慘劇

移居首爾七年的蔡小姐早前接受《香港01》訪問時指出，當地有輿論質疑執法部門未有實施人流管制，當斜路上有意外發生，恐加劇危險性，「每年元旦日活動，及每個周末嘅示威遊行，都會有人流管制，秩序良好，如果有良好嘅管制，可能無咁嚴重」。她又指，韓國人文化與香港不同，港人在擠擁地方，總會與其他人保留空間，但韓國人則會「人貼人」，魚貫密集，走動空間不多。